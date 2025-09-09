fechar
Nicole Bahls abre o jogo sobre novo romance após fim de namoro: “Aproveitando a fase”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/09/2025 às 8:43
Nicole Bahls é um dos atuais destaques do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. A participação da apresentadora na competição representa um momento importante na sua vida profissional, em meio às transformações da vida pessoal.

Em entrevista ao jornal Extra, a famosa ressaltou que está totalmente focada para as coreografias e compromissos do novo trabalho, sem tempo para novos romances, após o fim do seu namoro com o empresário Marcelo Viana, anunciado em fevereiro deste ano.

“Aproveitando a fase”

“Estou aproveitando essa fase, mas agora focada 100% no ‘Dança dos Famosos’. Não estou nem saindo de casa para não esquecer a coreografia! Estou em paz agora, solteira. Nem sempre relacionamento significa felicidade”, refletiu Nicole Bahls.

Apesar da correria, a apresentadora não descartou a possibilidade de se envolver com outra pessoa, mas não é uma prioridade. “Claro que se, um dia, aparecer um bofe escândalo, não sou de pedra. Só que nesse momento eu negaria”, pontuou ela, sincera.

