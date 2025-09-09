Jornalista da Globo detona Êta Mundo Melhor!: ‘Precisa de novos conflitos’
A novela Êta Mundo Melhor!, de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, tomou nota zero da colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo. O motivo? Devido a situações repetitivas na trama.
“Nota zero para situações repetitivas em Êta Mundo Melhor!. As crianças da Casa dos Anjos já apareceram em vários momentos reclamando das comidas servidas. Este núcleo precisa de novos conflitos”, disparou a colunista.
Nos comentários, os internautas concordaram com a crítica. “Já desisti já um tempo. Parei de assistir. É uma reprise da outra, só que de roupa nova”, “E ninguém faz nada para salvar essas crianças! As crianças ficam assistindo à Zilma comer ovos e tomar sucos e eles pão velho! Um absurdo isso!!”, “Não tem enredo”, foram alguns comentários.
Por falar em Êta Mundo Melhor!, o retorno da vilã Sandra (Flávia Alessandra) foi bastante comemorado nas redes sociais. A megera vai voltar rica e com sede de vingança.
