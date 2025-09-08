De mudança para o Japão, Yudi Tamashiro admite problemas financeiros: “Perdi tudo”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Yudi Tamashiro está nos preparativos para se mudar para o Japão com a esposa, Mila Braga, e o filho Davi, de 3 meses. Em meio aos rumores que já surgiram acerca da decisão tomada, o apresentador explicou o motivo da decisão de trocar de país sem data para voltar.

“Coisas materiais, resultados, títulos, essas coisas realmente não estavam fazendo mais sentido. Estou passando por uma fase muito boa em questão de negócios. As pessoas me veem como artista, mas hoje eu trabalho mais como empresário. As coisas estão fluindo, mas eu não via uma felicidade”, iniciou ele, em entrevista ao jornal O Globo.

“Eu já não ganho tanto dinheiro assim como artista perto do que eu ganho como empresário. Então, para mim, está ok. Já recebi vários outros convites para voltar para a televisão, fiz teste, passei e não me trouxe felicidade. Eu disse não”, explicou Yudi Tamashiro. Ele, que ficou conhecido por ter sido apresentador do Bom Dia & Cia, no SBT, ao longo da década de 2000, hoje se mantém com uma imobiliária de alto padrão em Portugal, mas admite que enfrentou problemas financeiros.

“O que eu conquistei com a minha carreira artística, ganhei muito dinheiro, mas eu perdi tudo. Gastei tudo. Eu me reestruturei por meio dos meus contatos. Durante a minha vida eu fiz um bom network. Dinheiro, num momento da vida, eu não tinha, mas eu tinha network”, contou Yudi.

VEJA MAIS: Yudi Tamashiro faz desabafo e conta como fez para não desistir da carreira

O post De mudança para o Japão, Yudi Tamashiro admite problemas financeiros: “Perdi tudo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.