De mudança para o Japão, Yudi Tamashiro admite problemas financeiros: “Perdi tudo”
Clique aqui e escute a matéria
Yudi Tamashiro está nos preparativos para se mudar para o Japão com a esposa, Mila Braga, e o filho Davi, de 3 meses. Em meio aos rumores que já surgiram acerca da decisão tomada, o apresentador explicou o motivo da decisão de trocar de país sem data para voltar.
“Coisas materiais, resultados, títulos, essas coisas realmente não estavam fazendo mais sentido. Estou passando por uma fase muito boa em questão de negócios. As pessoas me veem como artista, mas hoje eu trabalho mais como empresário. As coisas estão fluindo, mas eu não via uma felicidade”, iniciou ele, em entrevista ao jornal O Globo.
“Eu já não ganho tanto dinheiro assim como artista perto do que eu ganho como empresário. Então, para mim, está ok. Já recebi vários outros convites para voltar para a televisão, fiz teste, passei e não me trouxe felicidade. Eu disse não”, explicou Yudi Tamashiro. Ele, que ficou conhecido por ter sido apresentador do Bom Dia & Cia, no SBT, ao longo da década de 2000, hoje se mantém com uma imobiliária de alto padrão em Portugal, mas admite que enfrentou problemas financeiros.
“O que eu conquistei com a minha carreira artística, ganhei muito dinheiro, mas eu perdi tudo. Gastei tudo. Eu me reestruturei por meio dos meus contatos. Durante a minha vida eu fiz um bom network. Dinheiro, num momento da vida, eu não tinha, mas eu tinha network”, contou Yudi.
VEJA MAIS: Yudi Tamashiro faz desabafo e conta como fez para não desistir da carreira
O post De mudança para o Japão, Yudi Tamashiro admite problemas financeiros: “Perdi tudo” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.