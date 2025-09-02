Yudi Tamashiro não é reconhecido em quadro icônico do SBT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Yudi Tamashiro, que durante muitos anos comandou o Bom Dia & Cia, no SBT, voltou à emissora de Silvio Santos, no último domingo (31), no quadro Porta da Esperança, comandado por Patrícia Abravanel.

A sua função era muito simples: presentear duas crianças, Igor e Vitor, com um PlayStation. Para quem não lembra, Yudi, na atração infantil, vivia distribuindo videogames na atração do SBT, algo que virou sua marca registrada.

Porém, o ex-apresentador infantil percebeu rapidamente que ambas as crianças não tinham noção de quem ele era. “Eu acho que eles nem sabem quem eu sou”, confessou aos risos. Sem saída, Patrícia Abravanel precisou avisar as crianças de quem se tratava no palco. “Ele apresentava o programa e dava PlayStation na TV. As pessoas ligavam para participar”, disse.

Yudi Tamashiro, em tom de brincadeira, se mostrou surpreso do Bom Dia & Cia se encontrar no ar, mas sem oferecer os conhecidos videogames. “Que pena. É que tá caro, né?”, disse.