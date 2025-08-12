Yudi Tamashiro anuncia venda de bens para ir morar no Japão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apresentador disse, através de um vídeo publicado nas redes sociais, que vai embora do Brasil com a esposa, o filho, a mãe, a irmã e o cunhado

Clique aqui e escute a matéria

Yudi Tamashiro anunciou que está vendendo seus bens para ir morar no Japão com a família em breve. O apresentador divulgou a venda nas redes sociais.

A decisão da mudança foi comunicada oficialmente por ele através de um vídeo na internet. Apesar isso, Yudi já havia comentado sobre a decisão no programa “The Noite”.

Ele planeja se mudar com a esposa, Mila, o filho Davi, a mãe, a irmã e o cunhado para fazer um trabalho de evangelização no país.

“Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro”, afirmou Yudi, que já morou no Japão na infância.

"Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que queremos viver o evangelho puro e simples”, completou.

Yudi contou que colocou à venda a casa, o apartamento e o carro para ajudar na mudança: "Essa casa que vocês estão vendo aqui, que conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda”.

“Estamos queimando as carroças e indo, seguindo o nosso chamado. Livres de todo o medo, livres de pessoas, livres de fama, sucesso”, finalizou o apresentador.

Veja o post:

