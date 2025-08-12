fechar
Celebridades | Notícia

Yudi Tamashiro anuncia venda de bens para ir morar no Japão

Apresentador disse, através de um vídeo publicado nas redes sociais, que vai embora do Brasil com a esposa, o filho, a mãe, a irmã e o cunhado

Por Marilia Pessoa Publicado em 12/08/2025 às 15:13
Yudi Tamashiro
Yudi Tamashiro - Reprodução/Instagram

Yudi Tamashiro anunciou que está vendendo seus bens para ir morar no Japão com a família em breve. O apresentador divulgou a venda nas redes sociais.

A decisão da mudança foi comunicada oficialmente por ele através de um vídeo na internet. Apesar isso, Yudi já havia comentado sobre a decisão no programa “The Noite”.

Ele planeja se mudar com a esposa, Mila, o filho Davi, a mãe, a irmã e o cunhado para fazer um trabalho de evangelização no país.

“Queremos evangelizar lá, um país em que o evangelho é pouco falado, mas, onde existe, é muito verdadeiro”, afirmou Yudi, que já morou no Japão na infância.

"Estamos indo sem saber se tem trabalho, se tem grandes oportunidades, nós não sabemos de nada, mas sabemos que queremos servir as igrejas que estão no Japão, que queremos viver o evangelho puro e simples”, completou.

Yudi contou que colocou à venda a casa, o apartamento e o carro para ajudar na mudança: "Essa casa que vocês estão vendo aqui, que conquistei durante muitos anos, nós reformamos em família. Está à venda”.

“Estamos queimando as carroças e indo, seguindo o nosso chamado. Livres de todo o medo, livres de pessoas, livres de fama, sucesso”, finalizou o apresentador.

Veja o post:







 

