Galvão Bueno faz forte desabafo sobre saída da Globo: ‘Desaforo’

Galvão Bueno, narrador esportivo, confessou que ficou “magoado” com a Globo. Após a Copa do Mundo do Catar, em 2022, a emissora carioca teria sugerido que ele arranjasse algum projeto para se manter na empresa. Porém, o profissional se sentiu desrespeitado.

“Quando foi se aproximando o final dos dois anos do [novo contrato], eles simplesmente fizeram a pergunta: ‘você gostaria de apresentar algum projeto para continuar por aqui?’. Eu achei isso um pouco de desaforo. Um pouco de falta de elegância. Eu ter que apresentar um projeto depois de 43 anos de sucesso na casa? Você tem algum projeto? Tenho, ir embora. E eu fui. Eu recebi a proposta para fazer a TV Cazé, a Paramount me fez proposta, e eu falei: ‘Não, obrigado’. Porque concorria com coisas da Globo e eu achava correto fazer nada naquele momento”, desabafou em entrevista à Folha de S. Paulo.

Durante a entrevista, Galvão mandou a real sobre o motivo de desistir do seu canal no YouTube. “Ficar só no YouTube não deu para mim. Não quero ser youtuber, quero fazer televisão no YouTube. O Johnny Saad, dono da Band, me disse que fico o tempo que quiser, quando eu quiser”, revelou.

O narrador também disse ser o responsável pela escolha da seleção brasileira por Carlo Ancelotti. “Falei que não tinha outro, a não ser ele”. Ele também disse não ter constrangimento algum em ser o garoto-propaganda de uma casa de apostas. “Jogo é um negócio perigoso. Mas a casa que tenho contrato é séria”, entregou.

