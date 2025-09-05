Ex de Ana Hickmann tem perda na Justiça após ser condenado a pagar R$ 60 mil a Edu Guedes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, tentou anular a decisão que o condenou a pagar R$ 60 mil a Edu Guedes por danos morais. Porém, segundo a assessoria do apresentador, “o recurso foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo”.

Ainda de acordo com a nota, “Alexandre também recebeu pena de três anos de prisão por delitos contra a honra de Edu”. A equipe jurídica do empresário contestou a decisão.

Veja também: Ana Hickmann se manifesta após ex-marido ser condenado por violência doméstica

“A sentença representa um grave equívoco jurídico”, afirmou o advogado Bruno Ferullo, garantindo confiança em uma possível reversão em instâncias superiores.

O processo segue em segredo de Justiça. Em 2023, Edu denunciou Alexandre por difamação após ser acusado de envolvimento com Ana, relação assumida apenas em março de 2024, seguida de casamento civil em maio.

