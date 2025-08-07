Edu Guedes desabafa sobre câncer no pâncreas: ‘Tenho que ser racional’

Clique aqui e escute a matéria

Edu Guedes, apresentador, já retornou ao trabalho após ter removido um tumor no pâncreas. Em entrevista, o marido de Ana Hickmann deu mais detalhes da sua recuperação. “Nesse processo das quatro cirurgias, eu pensava como elas seriam e o que eu tinha que vencer para a próxima etapa. Logo que fiz a cirurgia, comecei a andar e a fazer a fisioterapia, que consistia em andar nos corredores do hospital e fazer alguns exercícios de respiração com os braços e as pernas. Fiz bem forte isso, três vezes ao dia, e saí mais ou menos dez dias antes do previsto do hospital. Em casa continuei fazendo a fisioterapia”, disse à Quem. LEIA AGORA: Estrela da Dança dos Famosos, Nicole Bahls revela novo affair O apresentador também aconselhou as pessoas sobre o câncer no pâncreas, que costuma ser silencioso e agressivo. “Uma coisa que reparei é que, uns meses atrás, tive outra crise renal e não dei atenção a ela. Se posso dar algum conselho às pessoas é que fiquem atentas aos pequenos sinais. Naquele momento em que tive a crise renal, não procurei ajuda médica, expeli a pedra, e já fiquei tranquilo. Mas talvez já fosse o momento de eu ter ido ao hospital. Muitas vezes, a gente se automedica, e pensa: ‘ah, vou tomar um remédio para dor e está tudo bem’, ou ‘vou fazer uma massagem que vai passar’. Mas tem que prestar atenção a esses detalhes também”, explicou.

