Vovó fitness que fez sexo com 800 pessoas defende estilo ‘saudável’: “Experimentei muito”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 04/09/2025 às 8:43
Andrea Sunshine, conhecida nas redes sociais como vovó fitness, fez uma confissão inesperada sobre sua vida sexual. Ela afirmou que, para ela, uma relação prazerosa e saudável não precisa ser extravagante e barulhenta.

Em entrevista à revista Quem, a personal trainer, de 53 anos, que já declarou ter tido cerca de 800 parceiros sexuais, apontou que suas experiências a ajudaram a entender o que é bom para ela entre quatro paredes.

“Eu vivi muita coisa, experimentei muito e aprendi como adaptar o sexo a diferentes situações. Quem mora em prédio ou divide apartamento, por exemplo, sabe que privacidade às vezes é luxo. Mas é possível aproveitar o momento sem causar problema”, disse a vovó fitness. Andrea, por sua vez, relatou que já presenciou pessoas reclamando de barulhos na casa vizinha durante a noite.

“Sexo é saúde e alegria, mas precisa de bom senso. Não é sobre deixar de aproveitar, mas sim sobre como aproveitar com inteligência”, afirmou ela. “Não é porque é mais devagar que vai ser menos prazeroso. Pelo contrário, quando você controla o ritmo, sente muito mais cada detalhe. Já testei isso com tantos parceiros que posso garantir: intensidade não é sinônimo de barulho”, concluiu.

