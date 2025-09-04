Val Marchiori desabafa sobre a luta contra o câncer: ‘É uma dor’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Val Marchiori voltou a falar sobre o câncer de mama e desabafou sobre a fase difícil após a cirurgia para retirada do tumor. Recuperando-se em casa, ela descreveu o impacto emocional da doença.

“Agradeço tanto por estar em casa, mas é horrível. É uma dor, uma angústia que dá na gente… é muito ruim”, confessou Val nas redes sociais.

A socialite descobriu o câncer no fim de agosto e admitiu seu receio de fazer o exame. “Eu tinha medo de fazer mamografia”, contou.

Ela relatou o momento do resultado: “Tive que fazer uma biópsia por causa de um nódulo suspeito. Infelizmente, saiu o resultado: é um tumor maligno”, revelou emocionada.

