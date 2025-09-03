Relembre quem foram as parceiras de bancada de William Bonner no Jornal Nacional
Depois de quase três décadas à frente do Jornal Nacional, William Bonner se despede da bancada no dia 3 de novembro de 2025. Com uma trajetória de 29 anos no principal telejornal da Globo, sendo 26 anos acumulando também a função de editor-chefe, Bonner marcou gerações e dividiu a bancada com quatro jornalistas que ajudaram a construir momentos históricos do jornalismo brasileiro. A partir de 2026, ele seguirá para o Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg, enquanto César Tralli assumirá o comando do JN com Renata Vasconcellos.
Ao longo desses anos, Bonner teve as seguintes parceiras de bancada:
Lilian Witte Fibe (1996–1998):
Pioneira como primeira mulher a ocupar uma vaga fixa no Jornal Nacional, Lilian inaugurou uma nova era no telejornal antes de se transferir para o Jornal da Globo. Ela apresentou o JN ao lado de Bonner de 1996 até 1998, quando foi para o Jornal da Globo.
Fátima Bernardes (1998–2011)
Então casada com Bonner, Fátima formou o casal mais icônico do jornalismo brasileiro. Após 13 anos na bancada, ela deixou o telejornal em 2011 para apresentar o programa Encontro com Fátima Bernardes, na área de entretenimento da Globo.
Patrícia Poeta (2011–2014)
Patrícia ssumiu a bancada após a saída de Fátima, mas permaneceu por pouco tempo, também migrando para projetos de entretenimento na emissora.
Renata Vasconcellos (2014–2025)
Escolhida para assumir a vaga de Patrícia, Renata segue no comando do Jornal Nacional e dividirá a bancada com César Tralli a partir de 2026.
