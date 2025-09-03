Ex-autor da Globo critica falta de espaço na TV e diz viver afastamento forçado: “Não parei”
Marcílio Moraes, conhecido por ter sido autor de novelas de grande sucesso, está afastado das telinhas desde que escreveu Ribeirão do Tempo (2010), na Record, há 15 anos.
Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, o veterano, hoje aos 81 anos, lamentou a falta de oportunidade de emplacar novos trabalhos, em meio ao seu longevo afastamento dos holofotes.
“Não parei”
“Eu tenho vários projetos, em termos de trabalho. Não parei, mas está difícil de emplacar. Sinto essa dificuldade. O mercado se tornou difícil, diferente daquilo que eu conhecia, é outro”, declarou Marcílio Moraes.
Autor de novelas de sucesso na Globo como Mico Preto (1990), Sonho Meu (1993), além de Essas Mulheres (2005) e Vidas Opostas (2006), na Record, Marcílio Moares aponta que o padrão de qualidade das produções atuais não se compara ao de épocas passadas.
“Vejo hoje uma narrativa diluída, tudo é muito ideológico. Antigamente chamávamos de merchandising social, e eu já implicava com isso. A sociedade deve estar dentro da obra, dentro da ficção, naquilo que você cria”, explicou o autor. “Fazer uma história qualquer e depois inserir ali uma questão afirmativa eu já acho complicado, muito equivocado. Equivocado do ponto de vista estético e do ponto de vista artístico. E isso piorou com as chamadas políticas afirmativas. Parece que se escreve para afirmar determinadas coisas”, declarou Marcílio.
