Carlinhos Maia xinga Anitta após ganhar unfollow da cantora nas redes sociais

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 18:27
Carlinhos Maia xinga Anitta após ganhar unfollow da cantora nas redes sociais
Carlinhos Maia xinga Anitta após ganhar unfollow da cantora nas redes sociais - Observatório dos Famosos

Carlinhos Maia, de 34 anos, reagiu ao unfollow de Anitta, de 32, nas redes sociais nesta terça-feira (2) e não poupou palavras. Em um comentário sobre a notícia, ele chamou a cantora de “chata” e disse que continuará ouvindo suas músicas:

“Lança álbum novo, tá se levando a sério demais. Tá chata”. Internautas especulam que o unfollow pode estar ligado a falas de Carlinhos e alguns participantes do Rancho do Maia sobre Candomblé e Umbanda.

Comentário de Carlinhos Maia sobre Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

O afastamento entre os dois não é recente. No fim de 2024, Carlinhos já havia explicado que ele e Anitta não são mais amigos, apesar de a cantora ter sido madrinha de seu casamento com Lucas Guimarães, em 2019. Na época, eles eram próximos e Carlinhos dividiu os padrinhos entre celebridades e pessoas de longa data. “Eu dividi em dois grupos: mundo da fama, das [celebridades] que nos recebiam bem, e aquelas pessoas que vêm desde o início da nossa história”, explicou durante participação no programa De Frente com a Blogueirinha.

O humorista relembrou momentos de proximidade, como viagens e aniversários juntos, mas destacou que o afastamento ocorreu durante seu período de cancelamento, quando diversos famosos, inclusive Anitta, se distanciaram. Apesar disso, ele garante não guardar mágoas. “Ela para mim é uma das maiores referências do mundo no que ela faz, é uma mulher das mais inteligentes que já conheci, sou fã do trabalho dela, só não tem mais a amizade, mas também não tem desprezo. Há respeito de ambas as partes. Ela nunca me fez mal nenhum, a gente só se afastou”, afirmou.

