Cláudia Ribeiro, carioca de 31 anos, tem chamado atenção na Privacy, plataforma de conteúdo da América Latina, por sua impressionante semelhança com a cantora Anitta. Modelo e pole dancer, ela combina sensualidade, carisma e presença de palco, conquistando fãs não apenas pela aparência, mas também pela energia que transmite em suas apresentações.

“Ser sósia da Anitta é viver intensamente entre a arte e a representação. É carregar a energia, o carisma e a sensualidade que a cantora transmite, mas com meu próprio brilho e autenticidade. No palco, quero ser a conexão entre fantasia e realidade, levando o público a sentir como se estivesse diante da verdadeira estrela, mas com a minha identidade única. É um trabalho que exige entrega, presença de palco, dedicação à imagem e, acima de tudo, paixão por transformar cada show em uma experiência inesquecível. Quero conhecê-la pessoalmente, é meu sonho”, afirmou Cláudia.

Cláudia Ribeiro, sósia de Anitta (Foto: Divulgação)

Em suas redes sociais, Cláudia explora a semelhança com ensaios sensuais e conteúdos provocantes. Ela conta que, nos lugares que frequenta, é abordada constantemente para fotos e vídeos por fãs que a confundem com a cantora.

“É muito legal ver o carinho do público, mesmo sabendo que sou apenas um sósia”, compleSim, sempre me pedem fotos nos lugares onde frequento, daí eu falo que sou apenas um sósia da Anitta, mas me pedem mais para tirar fotos ou fazer vídeos mandando beijos e abraços para amigos e filhos. Acho bem legal o carinho do público com tudo que se relaciona a Anitta”, completou.

Para acompanhar Cláudia Ribeiro, siga seu Instagram @sosia_anitta ou acesse seu perfil na Privacy.

Cláudia Ribeiro, sósia de Anitta (Foto: Divulgação)

O post Sósia de Anitta conquista fãs na Privacy e revela desejo de conhecer a cantora pessoalmente foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.