Bonner é aplaudido de pé por redação após anunciar saída do Jornal Nacional
Clique aqui e escute a matéria
Ao final da edição de segunda-feira, dia 1º, William Bonner foi aplaudido de pé pela redação do Jornal Nacional, anunciando sua saída do telejornal.
A filha de William, Beatriz Bonemer, compartilhou o momento nas redes sociais. Bonner permanece no comando do JN até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá sua posição.
Veja também: William Bonner confessa que pensou em deixar o Jornal Nacional no auge da pandemia
Sobre a decisão, Bonner revelou: “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional. Minha decisão tem cinco anos e surgiu quando a pandemia estava no auge”. Ele explicou que queria mais tempo para a vida pessoal e os filhos.
A partir de 2026, William Bonner dividirá a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg, e outras mudanças impactarão telejornais da emissora, marcando uma nova fase em sua carreira.
O post Bonner é aplaudido de pé por redação após anunciar saída do Jornal Nacional foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.