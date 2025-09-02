fechar
Bonner é aplaudido de pé por redação após anunciar saída do Jornal Nacional

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 14:53
Ao final da edição de segunda-feira, dia 1º, William Bonner foi aplaudido de pé pela redação do Jornal Nacional, anunciando sua saída do telejornal.

A filha de William, Beatriz Bonemer, compartilhou o momento nas redes sociais. Bonner permanece no comando do JN até 3 de novembro, quando César Tralli assumirá sua posição.

Sobre a decisão, Bonner revelou: “É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional. Minha decisão tem cinco anos e surgiu quando a pandemia estava no auge”. Ele explicou que queria mais tempo para a vida pessoal e os filhos.

A partir de 2026, William Bonner dividirá a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg, e outras mudanças impactarão telejornais da emissora, marcando uma nova fase em sua carreira.

