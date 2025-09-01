fechar
Ryan Silveira se pronuncia pela primeira vez após ser encontrado desacordado junto de amigo que morreu em piscina na Grécia

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 01/09/2025 às 18:27
O criador de conteúdo adulto Ryan Silveira se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após ser encontrado desacordado ao lado de seu amigo, o influenciador Yago Luiz de Campos e Silva, que morreu em um trágico acidente em uma piscina na Grécia.

Pelo Instagram, Ryan escreveu: “Gente, estou bem graças a Deus! Consegui só agora entrar aqui”. Em outra publicação, ele fez um apelo para ajudar a família de Yago com os custos do translado do corpo para o Brasil:

“Nosso querido amigo está agora nos braços do pai maior. Mas precisamos de ajuda e colaboração de quem puder para os custos e translados do corpo para o Brasil. Conto com ajuda, da forma que for. Ele merece nosso esforço”, disse, divulgando o link de uma vakinha online criada pela família.

A campanha foi organizada por Thamyris Campos, irmã de Yago, que explicou que os custos do processo são muito altos e a família não tem condições financeiras de arcar sozinha.

Yago Campos, de 25 anos e natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, foi encontrado sem vida na piscina de um hotel em Mykonos. Ryan, de 23 anos, também estava na água e precisou ser hospitalizado em coma, mas já não corre risco de morte.

Segundo Thamyris, “infelizmente, estamos vivendo um momento de muita dor e dificuldade. Perdemos alguém que amamos profundamente, e além do luto, enfrentamos um desafio enorme: trazer o corpo do nosso querido Yago da Grécia para o Brasil, para que ele possa ter seu descanso perto da família e dos amigos”.

O acidente teria sido descoberto quando uma funcionária da limpeza notou água escorrendo para a varanda de um quarto no terceiro andar, vinda da piscina do quarto acima. Ela acionou a recepção, e colaboradores do hotel entraram no local para averiguar o ocorrido. Testemunhas afirmam que os dois brasileiros foram encontrados inconscientes na piscina. Uma ambulância levou Ryan ao Centro de Saúde de Mykonos, enquanto Yago teve a morte confirmada pelos paramédicos.

Post de Ryan Silveira (Foto: Reprodução/Instagram)
