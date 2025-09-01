Ryan Silveira se pronuncia pela primeira vez após ser encontrado desacordado junto de amigo que morreu em piscina na Grécia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O criador de conteúdo adulto Ryan Silveira se manifestou pela primeira vez nas redes sociais após ser encontrado desacordado ao lado de seu amigo, o influenciador Yago Luiz de Campos e Silva, que morreu em um trágico acidente em uma piscina na Grécia.

Pelo Instagram, Ryan escreveu: “Gente, estou bem graças a Deus! Consegui só agora entrar aqui”. Em outra publicação, ele fez um apelo para ajudar a família de Yago com os custos do translado do corpo para o Brasil:

“Nosso querido amigo está agora nos braços do pai maior. Mas precisamos de ajuda e colaboração de quem puder para os custos e translados do corpo para o Brasil. Conto com ajuda, da forma que for. Ele merece nosso esforço”, disse, divulgando o link de uma vakinha online criada pela família.

A campanha foi organizada por Thamyris Campos, irmã de Yago, que explicou que os custos do processo são muito altos e a família não tem condições financeiras de arcar sozinha.

Yago Campos, de 25 anos e natural de São José dos Campos, interior de São Paulo, foi encontrado sem vida na piscina de um hotel em Mykonos. Ryan, de 23 anos, também estava na água e precisou ser hospitalizado em coma, mas já não corre risco de morte.

Segundo Thamyris, “infelizmente, estamos vivendo um momento de muita dor e dificuldade. Perdemos alguém que amamos profundamente, e além do luto, enfrentamos um desafio enorme: trazer o corpo do nosso querido Yago da Grécia para o Brasil, para que ele possa ter seu descanso perto da família e dos amigos”.

O acidente teria sido descoberto quando uma funcionária da limpeza notou água escorrendo para a varanda de um quarto no terceiro andar, vinda da piscina do quarto acima. Ela acionou a recepção, e colaboradores do hotel entraram no local para averiguar o ocorrido. Testemunhas afirmam que os dois brasileiros foram encontrados inconscientes na piscina. Uma ambulância levou Ryan ao Centro de Saúde de Mykonos, enquanto Yago teve a morte confirmada pelos paramédicos.

Post de Ryan Silveira (Foto: Reprodução/Instagram)

Post de Ryan Silveira (Foto: Reprodução/Instagram)

O post Ryan Silveira se pronuncia pela primeira vez após ser encontrado desacordado junto de amigo que morreu em piscina na Grécia foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.