Ryan Silveira vira alvo de tentativa de golpe por criminosos após acidente

Ryan Silveira, conhecido por ser criador de conteúdo adulto, foi encontrado inconsciente dentro da piscina de um quarto privativo em um hotel em Ornos, Mykonos, na Grécia, no último domingo (24).

Segundo informações do portal local Protothema, o incidente só foi descoberto após uma funcionária da limpeza notar água escorrendo para a varanda e ter informado a recepção. Além dele, estava o modelo Yago Campos, de 25 anos, que faleceu.

Ryan Silveira foi encaminhado ao Centro de Saúde de Mykonos, onde permanece hospitalizado, e surgiram rumores de que ele estaria em coma. Todavia, Érica Ursoli, mãe do rapaz, se manifestou nas redes sociais e desmentiu a informação.

Em meio à situação complicada, Ryan Silveira não escapou das fake news nas redes sociais. Um perfil falso, criado há alguns dias, já coleciona mais de 130 mil seguidores no X (antigo Twitter), e têm se passado pelo criador de conteúdo, numa tentativa de aplicar golpes financeiros. “Preciso da ajuda de todos meus seguidores com uma vaquinha para comprar meus medicamentos, quem poder ajuda me chama no direct”, escreveu o perfil, em um dos posts.

