Ator pornô Ryan Silveira está consciente, diz mãe; amigo morreu em acidente

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/08/2025 às 13:20
Ator pornô Ryan Silveira está consciente, diz mãe; amigo morreu em acidente
O criador de conteúdo adulto Ryan Silveira, de 25 anos, sofreu um grave incidente durante sua estadia na Grécia, enquanto seu amigo Yago Campos, de 25, não resistiu. Os dois foram encontrados desacordados em uma piscina privativa em um hotel em Mykonos — Yago morreu no local, enquanto Ryan foi levado ao hospital.

A mãe de Ryan, Érica Ursoli, garantiu que o filho já está em “consciência, falando normalmente”, e deverá ter alta em breve.

No relato de familiares, minutos antes do incidente, Ryan e Yago conversavam felizes junto à piscina, planejando uma festa. Eles foram encontrados quando uma funcionária percebeu água escorrendo pela varanda e acionou a recepção.

Além disso, surgiram tentativas de golpes financeiros nas redes sociais. Perfis falsos pediam doações urgentes, o que motivou alertas sobre notícias falsas e pedidos por empatia no momento delicado.

