Mãe de Ryan Silveira se pronuncia após notícia de que o criador de conteúdo adulto estaria em coma na Grécia
Erica Ursoli, mãe de Ryan Silveira, divulgou uma nota falando sobre o estado de saúde do filho, após a notícia de que o criador de conteúdo adulto estaria em coma em Mykonos, na Grécia.
Segundo informações preliminares divulgadas pela influenciadora Nykolle Bambola, o rapaz, de 23 anos, teria sido resgatado afogado na piscina de um hotel da região. Yago Campos, amigo de Ryan, também foi encontrado no local, porém já sem vida.
Em publicação nas redes sociais, a mãe de Ryan explicou que o filho está fora de perigo: “Ele já está fora de perigo, consciente e falando normalmente. Em breve sairá do hospital”, afirmou ela.
Erica também pediu para que as pessoas parem de divulgar informações falsas: “Peço que parem de colocar notícias falsas relacionadas ao acontecido na Grécia. Tudo ficará bem, peço que tenham empatia com as fofocas maldosas pelo momento doloroso e delicado”, completou.
De acordo com o site Ekathimerini, os jovens foram retirados da piscina após serem vistos pela equipe de limpeza, com a ajuda de outros funcionários do hotel. Uma autópsia foi solicitada para determinar a causa exata da morte de Yago.
