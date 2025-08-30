3 vezes que o cantor Leonardo expôs sua intimidade com Poliana Rocha e deu o que falar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Leonardo e Poliana Rocha estão casados desde 1995. Ao longo desse período, o casal já virou assunto na mídia por diversos motivos. Nos últimos anos, entretanto, algumas falas do cantor sertanejo sobre sua intimidade com a esposa tiveram grande repercussão e deram o que falar na web.

Abaixo, o Observatório dos Famosos listou 3 momentos em que o artista não segurou a língua e revelou detalhes da vida sexual com a mulher, com quem tem o filho, Zé Felipe. Confira:

1. Elogiou parte íntima de Poliana Rocha

Em junho de 2021, durante momento de interação com os fãs no Instagram, Leonardo foi questionado por uma pessoa, sobre o que ele mais acha bonito na esposa, Poliana Rocha.

Sem papas na língua, o cantor sertanejo mencionou a parte íntima de sua mulher: “A vulva. Para quem não sabe o que é, é aquele negocinho de mijar”, disparou o artista, através dos Stories da mulher.