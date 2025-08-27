Mileide Mihaile surge deslumbrante em ensaio de lingerie

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mileide Mihaile, rainha da Unidos da Tijuca, surgiu deslumbrante em ensaio de lingerie nesta terça-feira, 26. A influenciadora foi anunciada pela escola recentemente. “A mais bela de todas”, comentaram os fãs nas redes sociais.

A empresária possui longa relação com o carnaval carioca. Foi musa da Grande Rio por quase dez anos e chegou a ser cogitada para substituir Paolla Oliveira à frente dos ritmistas. O cargo acabou ficando com Virgínia Fonseca.

Veja também: Mileide Mihaile fala do filho com Safadão e dá alerta: “Importante estar atenta aos sinais”

Com o retorno de Juliana Paes à Viradouro, a Unidos da Tijuca buscava uma representante histórica e carismática. Mileide encantou a cúpula por sua presença em ensaios, eventos e mídia. “Rainha faz assim, né?”, comentou um seguidor.

Em 2026, a escola do Borel levará para a Avenida um enredo sobre Carolina Maria de Jesus, com Mileide à frente, pronta para brilhar e mostrar samba no pé.

