Mileide Mihaile surge deslumbrante em ensaio de lingerie
Mileide Mihaile, rainha da Unidos da Tijuca, surgiu deslumbrante em ensaio de lingerie nesta terça-feira, 26. A influenciadora foi anunciada pela escola recentemente. “A mais bela de todas”, comentaram os fãs nas redes sociais.
A empresária possui longa relação com o carnaval carioca. Foi musa da Grande Rio por quase dez anos e chegou a ser cogitada para substituir Paolla Oliveira à frente dos ritmistas. O cargo acabou ficando com Virgínia Fonseca.
Com o retorno de Juliana Paes à Viradouro, a Unidos da Tijuca buscava uma representante histórica e carismática. Mileide encantou a cúpula por sua presença em ensaios, eventos e mídia. “Rainha faz assim, né?”, comentou um seguidor.
Em 2026, a escola do Borel levará para a Avenida um enredo sobre Carolina Maria de Jesus, com Mileide à frente, pronta para brilhar e mostrar samba no pé.
