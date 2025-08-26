Taís Araújo fala sobre maternidade e reconhece privilégios: “Eles têm que entender”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Taís Araújo abriu o coração sobre os desafios com a maternidade. A atriz, no ar na novela Vale Tudo, da Globo, é mãe de João Vicente, de 14 anos, e Maria Antônia, de 10, frutos do casamento com Lázaro Ramos.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz apontou que, ao contrário da ficção, em que Raquel Accioli, sua personagem, têm sofrido o pão que o diabo amassou com a própria filha, Maria de Fátima (Bella Campos), na vida real é diferente.

“Um filho pode fazer muitas coisas para contrariar os pais, independentemente de ser mau-caráter como a Fátima. Para nós, mães, a maior dificuldade é entender que os filhos não são uma réplica da gente. Eles têm desejos e anseios próprios, que existem para além de nós. É muito difícil se colocar nesse lugar, por isso não julgo a Raquel”, refletiu Taís Araújo. Na sequência, a atriz avaliou a educação dos filhos, e reconheceu os privilégios deles.

“Eles têm que entender”

“Penso muito que meus filhos são duas crianças privilegiadas e que precisam saber disso. Eles têm que entender o país em que moram, porque cada um é responsável por onde vive, pelo seu ambiente, pela sua comunidade. Crio os dois para terem senso dessa responsabilidade”, declarou Taís Araújo.

