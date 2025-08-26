Simaria sensualiza, mostra demais e faz clima esquentar na web: “Ela não é inocente”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cantora Simaria deu um verdadeiro show de beleza e sensualidade nas redes sociais. Através do Instagram, a artista postou um vídeo ousado e chamou atenção dos internautas.

Na ocasião, ela sensualizou usando vestido decotado e acabou mostrando demais. Em determinado momento, Simaria deu uma ajeitada na parte de cima da peça, deixando escapar uma pequena parte de seu seio. Na web, a famosa fez o clima esquentar!

“Eu vi, você viu, nós vimos”, escreveu um seguidor. “O bico do peito quase saindo”, disparou outro. “E ela sabe! Ela não é inocente”, afirmou mais uma internauta. “É de propósito, pra ter um propósito”, sugeriu um outro fã.

Como trilha sonora do vídeo, a cantora usou a música La Vida Continuó, parceria da dupla Simone e Simaria com a cantora Karol G. A canção é de 2019.