Simaria vai voltar aos palcos em 2026? Equipe se pronuncia sobre o assunto

Ao longo dos últimos dias, surgiram especulações acerca da possibilidade de Simaria realizar o seu tão aguardado retorno aos palcos. A cantora, que está distante desde o rompimento com a irmã, Simone Mendes, em 2022, ainda não apresentou nenhum indício, apesar dos rumores.

Ao portal Gshow, no entanto, a assessoria de imprensa da artista assegurou que ela, de fato, possui planos de retomar a carreira no próximo ano. Todavia, a data não foi confirmada no primeiro ou segundo semestre de 2026.

“Ela tem a ideia de voltar a cantar no ano que vem, mas ainda não temos uma data certa”, afirmou a equipe de Simaria.

De acordo com a reportagem, Simaria já teria todo o material pronto para o lançamento, com músicas gravadas no estúdio de sua casa, em São Paulo, além de migrar para todos os tipos de públicos além do sertanejo, com expectativas para dois discos inéditos.

