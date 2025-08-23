Simaria capricha no ‘nude’ e deixa fãs assustados: “Sem nada”
Simaria demonstrou mais uma vez sua versatilidade, indo além do seu talento como cantora e mostrando sua habilidade em conquistar os internautas através das redes sociais. Recentemente, a artista surpreendeu os fãs com uma foto ousada que gerou bastante repercussão.
Vestindo um look nude, a irmã de Simone Mendes causou um impacto inesperado em alguns seguidores, que ficaram surpresos e chegaram a pensar que ela estava sem roupa. A semelhança da cor da peça com o tom de sua pele contribuiu para o efeito inusitado.
“Sem nada”
Alguns admiradores expressaram suas reações à imagem: “Minha alegria durou pouco. Pensei que estava sem nada”, comentou um fã. Outro seguidor brincou: “Vi coisas, vi coisas kkkkkkk”. Houve também quem admitisse o susto: “Uiii que susto linda”, escreveu mais um, enquanto outro internauta confessou: “Kkkkk pensei que estivesse nua”.
Na legenda da postagem, Simaria desejou bom dia aos fãs, encerrando a publicação com sua habitual interação e carisma. “Bom dia mi genteee! Vamos levantar e fazer uma semana explêndida. Segunda-feira chegou com tudo”, escreveu a famosa.
