Justiça! Bia Miranda enfrenta ordem de bloqueio de bens

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 26/08/2025 às 13:51
A influenciadora Bia Miranda enfrenta um processo milionário após ser acusada de descumprir um contrato publicitário com a marca Fanfever. A empresa contratante cobra a devolução de R$ 90 mil já pagos e exige multa de R$ 36 mil. Foi requerida ainda uma tutela para bloquear até R$ 126 mil em contas bancárias da influenciadora e do empresário Rich Oconner, seu parceiro no negócio.

A Fanfever alega que a campanha não foi lançada, pois as publicações não ocorreram nem houve produção de conteúdo. A justificativa apresentada por Bia foi a gravidez, mas isso não teria sido formalizado, segundo a marca.

Em decisão liminar de 27 de julho, a juíza autorizou o bloqueio de até R$ 90 mil apenas em nome de Rich. Bia Miranda, por ora, está fora da medida. A magistrada entendeu que não há provas suficientes para responsabilizá-la diretamente.

O desfecho do caso depende agora da resposta formal dos réus. A Justiça acompanha o expediente, mas a participação da influenciadora ainda é incerta até novas manifestações das partes.

