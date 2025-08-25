fechar
Yasmin Brunet se exibe de biquíni azul no espelho e cinturinha fina chama atenção

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 25/08/2025 às 17:46
Yasmin Brunet voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar, nesta segunda-feira (25), uma selfie no espelho usando um biquíni azul fio-dental. Aos 37 anos, a modelo exibiu suas curvas e a cinturinha fina, que logo se tornou assunto entre os seguidores. No registro, ela deixou à mostra também o piercing no umbigo, detalhe que muitos fãs notaram nos comentários.

O clique surgiu um dia depois de Yasmin compartilhar momentos em meio à natureza, lembrando a viagem recente que fez a Fernando de Noronha, descrita por ela como “mágica”. Nos comentários, a ex-BBB recebeu uma enxurrada de elogios, sendo chamada de “sereia” por fãs que exaltaram sua beleza.

Yasmin Brunet (Foto: Reprodução/Instagram)

Além dos registros de lazer, Yasmin tem usado suas redes para falar sobre um lado mais delicado da exposição digital. Recentemente, desabafou sobre ataques virtuais que sofreu após emagrecer devido a um tratamento para lipedema, condição que afeta a distribuição de gordura no corpo. A modelo contou ter sido alvo de comentários ofensivos, mas reforçou que, apesar de não se abalar como antes, ainda se incomoda com a crueldade de certas mensagens.

Para Yasmin, a internet não deve ser vista como um escudo para desumanizar o outro. Ela destacou a importância da empatia no ambiente online, lembrando que por trás da tela existe sempre uma pessoa real recebendo cada palavra.

