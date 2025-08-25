Yasmin Brunet se exibe de biquíni azul no espelho e cinturinha fina chama atenção
Clique aqui e escute a matéria
Yasmin Brunet voltou a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar, nesta segunda-feira (25), uma selfie no espelho usando um biquíni azul fio-dental. Aos 37 anos, a modelo exibiu suas curvas e a cinturinha fina, que logo se tornou assunto entre os seguidores. No registro, ela deixou à mostra também o piercing no umbigo, detalhe que muitos fãs notaram nos comentários.
O clique surgiu um dia depois de Yasmin compartilhar momentos em meio à natureza, lembrando a viagem recente que fez a Fernando de Noronha, descrita por ela como “mágica”. Nos comentários, a ex-BBB recebeu uma enxurrada de elogios, sendo chamada de “sereia” por fãs que exaltaram sua beleza.
Além dos registros de lazer, Yasmin tem usado suas redes para falar sobre um lado mais delicado da exposição digital. Recentemente, desabafou sobre ataques virtuais que sofreu após emagrecer devido a um tratamento para lipedema, condição que afeta a distribuição de gordura no corpo. A modelo contou ter sido alvo de comentários ofensivos, mas reforçou que, apesar de não se abalar como antes, ainda se incomoda com a crueldade de certas mensagens.
Para Yasmin, a internet não deve ser vista como um escudo para desumanizar o outro. Ela destacou a importância da empatia no ambiente online, lembrando que por trás da tela existe sempre uma pessoa real recebendo cada palavra.
