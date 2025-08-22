Confira 9 famosas que defendem a masturbação feminina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mariana Goldfarb é uma das famosas que defendeu a masturbação feminina em suas redes sociais. A apresentadora, que é esposa de Cauã Reymond, entretanto, não é a primeira a falar sobre a prática. Outras celebridades também já comentaram sobre o assunto em suas redes sociais ou entrevistas. Confira algumas delas:

Gaby Amarantos

Em tempo, a cantora Gaby Amarantos concedeu uma entrevista à Quem, e comentou sobre os tabus por trás da masturbação feminina. “Acho que é um assunto que ainda é tabu. Quando a gente fala de prazer feminino, da nossa liberdade sexual, isso ainda incomoda as pessoas. É sinal que a gente ainda precisa falar disso. Falar de prazer é falar de diamante, de pedra preciosa“, afirmou ela.

Gaby Amarantos (Foto: Reprodução/Instagram/Henrique Falci)

Luisa Sonza

A cantora também já comentou sobre o tema através de uma música presente no álbum ‘Padora’. Na ocasião, ela explicou que a faixa ‘Saudade da Gente’ fala sobre masturbação feminina. “Na verdade é uma música sobre masturbação. Ela tá pensando no cara, tá longe, só que o corpo dela quer mais. Por isso ela é uma música muito sensual, a mais sensual do álbum”, afirmou.

Luísa Sonza (Foto: Reprodução/Instagram)

Maria Flor

Em entrevista à revista ‘Trip’, a atriz falou sobre o tabu que há em relação à masturbação da mulher: “Ninguém fala sobre a masturbação feminina, é meio que um tabu. Se uma menina fica muito tempo no banheiro, ninguém diz: ‘Você tava se masturbando, né?’, como acontece com os meninos”, disse. “Todas as mulheres deveriam ter um vibrador, é libertador”, acrescentou.

Maria Flor (Foto: Reprodução/Instagram)

Nubia Oliiver

Nubia Oliiver também falou abertamente sobre o assunto em suas redes sociais e inclusive deu dicas para as mulheres sobre orgasmo e masturbação. “O que ninguém te explicou quando era mais nova é que é natural e necessário era saber primeiro investigar seu próprio corpo – apesar de sabermos que em uma família tradicional brasileira pode chocar esse tipo de assunto”. “Porém, muitas mulheres enfrentam um bloqueio que as impede de se tocarem e que, quanto mais os anos passam, mais se sentem incomodadas ou preguiçosas com esse assunto – deixam para lá ou pior, deixam para o (a) parceiro (a) caminhar por lugares nunca antes explorados”.

“Existem vários tipos de produtos para ajudar nessa descoberta: vibradores, massageadores, estimuladores, bullets…. Ufa! É tanta coisa, que não tem desculpa e com certeza isso tudo vai te ajudar a melhorar a sua autoestima na cama e a chegar ao objetivo tão esperado. Bom, aqui é assim: dica rápida e eficaz para quem não sabe por onde começar. Vá com vontade que dá certo”, explicou ela.

Nubia Oliiver (Foto: Reprodução/Instagram/Roberto Salgado)

Deborah Secco

Durante participação no “Liberdade Vem de Dentro”, do canal GNT, ao lado da ex-BBB Marcela Mc Gowan e da cantora Karol Conká, a atriz Deborah Secco também falou sobre orgasmo e masturbação feminina. “Eu tive, na vida, uma dificuldade com o orgasmo com penetração. O orgasmo vinha mais fácil com o estímulo do clitóris”, afirmou.

“Precisei de alguns anos, mas consegui descobrir uma forma de fazer ser possível com penetração”, acrescentou ela. Sobre masturbação, a famosa que é casada com Hugo Moura, revelou que gosta de ter momentos de prazer consigo mesma: “Às vezes, dá vontade de um momento meu. É sempre delicioso”, confessou.

Deborah Secco (Foto: Reprodução/Instagram)

Fernanda Paes Leme

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz não se intimidou ao falar sobre o prazer feminino e ainda ressaltou a importância de se normalizar o auto prazer. “Mas vamos deixar claro que as mulheres também gozam. A palavra masturbação não me assusta, não me incomoda e não me tira de um lugar confortável. Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais natural será. Temos que normalizar o auto prazer. Não tem jeito”, disse ela.

Fernanda Paes Leme (Foto: Reprodução/Twitter)

Marcela Mc Gowan

A ex-BBB e médica ginecologista também já falou abertamente sobre o assunto por diversas vezes e inclusive deu uma dica sobre uso de vibradores durante entrevista ao Extra.

“A dica é experimente! Se joga! Aproveite! Quebre esse tabu! Comece com um modelo mais básico e vá explorando outras possibilidade. E o mais importante, não compare sexo com vibradores com o com o (a) parceiro (a). É uma comparação injusta. Um sugador clitoriano, por exemplo, vai te levar ao orgasmo numa velocidade muito maior do que uma pessoa. Aproveite os brinquedos para se conhecer e descobrir o que você gosta e lugares de prazer.”, comentou ela.

Marcela Mc Gowan (Foto: Reprodução/Instagram)

Angélica

A apresentadora e esposa de Luciano Huck comentou sobre a masturbação feminina durante entrevista à Sabrina Sato. “Hoje a gente fala tanto em empoderamento feminino, da liberdade da mulher, isso é fundamental. Durante muito tempo, e ainda é, essa pressão não só sexualmente, mas em todas as áreas. O autoconehcimento passa pela necessidade da gente se tocar, o vibrador é um importante aliado da relação a dois”, afirmou a loira.

Angélica (Foto: Reprodução/Instagram)

