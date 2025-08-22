Confira 9 famosas que defendem a masturbação feminina
Mariana Goldfarb é uma das famosas que defendeu a masturbação feminina em suas redes sociais. A apresentadora, que é esposa de Cauã Reymond, entretanto, não é a primeira a falar sobre a prática. Outras celebridades também já comentaram sobre o assunto em suas redes sociais ou entrevistas. Confira algumas delas:
Gaby Amarantos
Em tempo, a cantora Gaby Amarantos concedeu uma entrevista à Quem, e comentou sobre os tabus por trás da masturbação feminina. “Acho que é um assunto que ainda é tabu. Quando a gente fala de prazer feminino, da nossa liberdade sexual, isso ainda incomoda as pessoas. É sinal que a gente ainda precisa falar disso. Falar de prazer é falar de diamante, de pedra preciosa“, afirmou ela.
Luisa Sonza
A cantora também já comentou sobre o tema através de uma música presente no álbum ‘Padora’. Na ocasião, ela explicou que a faixa ‘Saudade da Gente’ fala sobre masturbação feminina. “Na verdade é uma música sobre masturbação. Ela tá pensando no cara, tá longe, só que o corpo dela quer mais. Por isso ela é uma música muito sensual, a mais sensual do álbum”, afirmou.
Maria Flor
Em entrevista à revista ‘Trip’, a atriz falou sobre o tabu que há em relação à masturbação da mulher: “Ninguém fala sobre a masturbação feminina, é meio que um tabu. Se uma menina fica muito tempo no banheiro, ninguém diz: ‘Você tava se masturbando, né?’, como acontece com os meninos”, disse. “Todas as mulheres deveriam ter um vibrador, é libertador”, acrescentou.
Nubia Oliiver
Nubia Oliiver também falou abertamente sobre o assunto em suas redes sociais e inclusive deu dicas para as mulheres sobre orgasmo e masturbação. “O que ninguém te explicou quando era mais nova é que é natural e necessário era saber primeiro investigar seu próprio corpo – apesar de sabermos que em uma família tradicional brasileira pode chocar esse tipo de assunto”. “Porém, muitas mulheres enfrentam um bloqueio que as impede de se tocarem e que, quanto mais os anos passam, mais se sentem incomodadas ou preguiçosas com esse assunto – deixam para lá ou pior, deixam para o (a) parceiro (a) caminhar por lugares nunca antes explorados”.
“Existem vários tipos de produtos para ajudar nessa descoberta: vibradores, massageadores, estimuladores, bullets…. Ufa! É tanta coisa, que não tem desculpa e com certeza isso tudo vai te ajudar a melhorar a sua autoestima na cama e a chegar ao objetivo tão esperado. Bom, aqui é assim: dica rápida e eficaz para quem não sabe por onde começar. Vá com vontade que dá certo”, explicou ela.
Deborah Secco
Durante participação no “Liberdade Vem de Dentro”, do canal GNT, ao lado da ex-BBB Marcela Mc Gowan e da cantora Karol Conká, a atriz Deborah Secco também falou sobre orgasmo e masturbação feminina. “Eu tive, na vida, uma dificuldade com o orgasmo com penetração. O orgasmo vinha mais fácil com o estímulo do clitóris”, afirmou.
“Precisei de alguns anos, mas consegui descobrir uma forma de fazer ser possível com penetração”, acrescentou ela. Sobre masturbação, a famosa que é casada com Hugo Moura, revelou que gosta de ter momentos de prazer consigo mesma: “Às vezes, dá vontade de um momento meu. É sempre delicioso”, confessou.
Fernanda Paes Leme
Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz não se intimidou ao falar sobre o prazer feminino e ainda ressaltou a importância de se normalizar o auto prazer. “Mas vamos deixar claro que as mulheres também gozam. A palavra masturbação não me assusta, não me incomoda e não me tira de um lugar confortável. Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais natural será. Temos que normalizar o auto prazer. Não tem jeito”, disse ela.
Marcela Mc Gowan
A ex-BBB e médica ginecologista também já falou abertamente sobre o assunto por diversas vezes e inclusive deu uma dica sobre uso de vibradores durante entrevista ao Extra.
“A dica é experimente! Se joga! Aproveite! Quebre esse tabu! Comece com um modelo mais básico e vá explorando outras possibilidade. E o mais importante, não compare sexo com vibradores com o com o (a) parceiro (a). É uma comparação injusta. Um sugador clitoriano, por exemplo, vai te levar ao orgasmo numa velocidade muito maior do que uma pessoa. Aproveite os brinquedos para se conhecer e descobrir o que você gosta e lugares de prazer.”, comentou ela.
Angélica
A apresentadora e esposa de Luciano Huck comentou sobre a masturbação feminina durante entrevista à Sabrina Sato. “Hoje a gente fala tanto em empoderamento feminino, da liberdade da mulher, isso é fundamental. Durante muito tempo, e ainda é, essa pressão não só sexualmente, mas em todas as áreas. O autoconehcimento passa pela necessidade da gente se tocar, o vibrador é um importante aliado da relação a dois”, afirmou a loira.
