Ex-atriz de ‘Malhação’ desabafa sobre diagnóstico de transtorno mental: “Muito difícil”

Anna Rita Cerqueira, que estreou nas novelas ainda na década de 2000, ficou conhecida por ter integrado o elenco de Malhação: Casa Cheia (2013). Ao longo dos últimos anos, a atriz viveu um período reclusa da mídia, após ter sido diagnosticada com transtornos de ansiedade e depressão.

“Muito difícil”

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista relembrou a época em que abriu mão do celular e procurou ajuda profissional. “Minha vida sempre foi muito acelerada, desde nova eu tenho muitas responsabilidades, ficar parada foi muito difícil para mim. Cada vez mais as pessoas querem ser além do que sabem e podem, o que vai deixando a mente confusa”, disse.

“Existe uma forma de viver com mais tranquilidade. É saber que a gente pode se restabelecer depois de qualquer tipo de escuridão”, explicou Anna Rita Cerqueira, que não é vista nas novelas desde que integrou o elenco de Reis (2024), na Record.

Para ela, a instabilidade da carreira também se tornou algo crucial para sua saúde mental. “A instabilidade machuca muitos atores, é um papo comum entre nós. Eu sei me virar e já me virei muito, trabalhei com marketing, faço campanhas publicitárias. Para a nossa mente, é importante ter fé, uma rotina, um cuidado com a gente”, declarou.

