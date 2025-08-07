Web se assusta após Eliana ser supostamente cotada para comandar o BBB 26: ‘Não tem perfil’
Clique aqui e escute a matéria
Eliana no comando do BBB 26? Algo que para muitos é impossível, pode se tornar realidade. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a apresentadora é um nome cotado para apresentar o reality show global e substituir Tadeu Schmidt. Na rede social X, os internautas reprovaram o nome da loira.
‘Não tem perfil’
“Não tem perfil nenhum. Só mostra que a Globo está sem projetos para Eliana”, “Coitada da Eliana, até a Record iria valorizar mais ela”, “Ainda bem que o Amauri Soares tá saindo, já iria fazer outra cagada. A Eliana não tem nada a ver com o BBB 26”, “kkkk parece piada”, foram alguns comentários.
LEIA AGORA: Cena de ‘parto’ de bebê reborn em Vale Tudo vira piada na web: ‘Inacreditável’
Atualmente, Eliana segue no comando do Saia Justa, no GNT. Recentemente, ela ficou bem comovida com a situação de Tati Machado, sua colega no programa.
“Hoje o Saia Justa começa diferente. Estamos muito tristes. Como vocês sabem, estamos ao vivo com a missão desafiadora de cumprir o nosso papel de toda quarta-feira. E hoje, especificamente, trazer informação e conhecimento para vocês sobre um assunto delicado relacionado a algo muito difícil de acreditar que aconteceu com a nossa amada Tati, como vocês puderam acompanhar nas notícias dessa semana. Para quem estava acompanhando a sua alegria luminosa nos últimos meses, essa dor é inimaginável”, comentou na época.