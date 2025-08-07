Web se assusta após Eliana ser supostamente cotada para comandar o BBB 26: ‘Não tem perfil’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Eliana no comando do BBB 26? Algo que para muitos é impossível, pode se tornar realidade. Segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, a apresentadora é um nome cotado para apresentar o reality show global e substituir Tadeu Schmidt. Na rede social X, os internautas reprovaram o nome da loira.

‘Não tem perfil’

“Não tem perfil nenhum. Só mostra que a Globo está sem projetos para Eliana”, “Coitada da Eliana, até a Record iria valorizar mais ela”, “Ainda bem que o Amauri Soares tá saindo, já iria fazer outra cagada. A Eliana não tem nada a ver com o BBB 26”, “kkkk parece piada”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Cena de ‘parto’ de bebê reborn em Vale Tudo vira piada na web: ‘Inacreditável’

Atualmente, Eliana segue no comando do Saia Justa, no GNT. Recentemente, ela ficou bem comovida com a situação de Tati Machado, sua colega no programa.

“Hoje o Saia Justa começa diferente. Estamos muito tristes. Como vocês sabem, estamos ao vivo com a missão desafiadora de cumprir o nosso papel de toda quarta-feira. E hoje, especificamente, trazer informação e conhecimento para vocês sobre um assunto delicado relacionado a algo muito difícil de acreditar que aconteceu com a nossa amada Tati, como vocês puderam acompanhar nas notícias dessa semana. Para quem estava acompanhando a sua alegria luminosa nos últimos meses, essa dor é inimaginável”, comentou na época.