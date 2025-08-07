fechar
Vitória Strada exibe cinturinha fina e quase mostra demais em evento

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/08/2025 às 11:57
Vitória Strada exibe cinturinha fina e quase mostra demais em evento - Observatório ds Famosos BBB

Vitória Strada, que participou do BBB 25, marcou presença nesta quarta-feira (7), na 8ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, no Rio de Janeiro. A atriz apostou em um vestido de crochê roxo recortado, deixando a cinturinha à mostra e destacando o decote.

A ex-colega de confinamento de Vitória, Aline Patriarca, também marcou presença no evento, como a atriz Gabz, que causou polêmica após ser cotada para a próxima novela das sete, Coração Acelerado. Ela seria uma das protagonistas da trama.

Assim que saiu do BBB 25, Vitória Strada explicou o real motivo de não ter divido o camarim com as irmãs Camilla Maia e Thamiris durante o Bate-Papo BBB. Na rede social X, a ex-atriz global esclareceu a polêmica.

“Isso nunca aconteceu. Eu estava no hospital esse dia e por isso tive que chegar mais tarde na Globo. Corri para chegar a tempo de participar do prêmio Gshow e dos outros compromissos e felizmente deu tudo certo”, explicou aos internautas.

Vitória Strada. Foto: AgNews/Victor Chapetta
Vitória Strada. Foto: AgNews/Victor Chapetta
Gabz. Foto: AgNews/Victor Chapetta
Aline Patriarca. Foto: AgNews/Victor Chapetta

