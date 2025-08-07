Vitória Strada exibe cinturinha fina e quase mostra demais em evento
Clique aqui e escute a matéria
Vitória Strada, que participou do BBB 25, marcou presença nesta quarta-feira (7), na 8ª edição do Prêmio Sim à Igualdade Racial, no Rio de Janeiro. A atriz apostou em um vestido de crochê roxo recortado, deixando a cinturinha à mostra e destacando o decote.
A ex-colega de confinamento de Vitória, Aline Patriarca, também marcou presença no evento, como a atriz Gabz, que causou polêmica após ser cotada para a próxima novela das sete, Coração Acelerado. Ela seria uma das protagonistas da trama.
LEIA AGORA: Internautas mostram ranço de Gabz após atriz ser cotada para nova novela
Assim que saiu do BBB 25, Vitória Strada explicou o real motivo de não ter divido o camarim com as irmãs Camilla Maia e Thamiris durante o Bate-Papo BBB. Na rede social X, a ex-atriz global esclareceu a polêmica.
“Isso nunca aconteceu. Eu estava no hospital esse dia e por isso tive que chegar mais tarde na Globo. Corri para chegar a tempo de participar do prêmio Gshow e dos outros compromissos e felizmente deu tudo certo”, explicou aos internautas.
O post Vitória Strada exibe cinturinha fina e quase mostra demais em evento foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.