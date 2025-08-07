Polêmico, Davi Brito revela com quais ex-BBBs mantém contato
Clique aqui e escute a matéria
Davi Brito, campeão do BBB 24, afirmou que mantém amizade com Lucas Buda e MC Binn, seus inimigos no confinamento, em uma entrevista inusitada ao Lucas Selfie, no YouTube.
A revelação chocou os internautas, pois, durante o reality show, o baiano mantinha amizade com Isabelle Nogueira e Matteus Amaral.
LEIA AGORA: Cena do ‘mambo’, versão Paolla Oliveira, em Vale Tudo, é detonada: ‘Insuportável’
“O Matteus e Isabelle saíram como casal, viveram o romance deles o tempo que durou. A Isabelle cumpriu com o que ela tinha falado, ela me levou para conhecer Parintins. Ela disse que ia para Salvador, mas não foi, eu entendo que ela estava namorando… Ela foi uma amiga ali, mas pós-BBB, cada um vive sua vida”, explicou.
“Até hoje quem fala comigo é o Lucas, o Buda. O Binn fala comigo algumas vezes. Uma galera que eu achava que nem ia olhar para minha cara. O Matteus tive contato em algumas festas; mas contato de chegar junto, zero”, desabafou.