Campeã do BBB 25, Renata foge de pergunta sobre Maike na festa da Globo

Durante a comemoração dos 60 anos da TV Globo, realizada na noite de segunda-feira (28), Renata Saldanha, vencedora do BBB 25, preferiu não se alongar quando questionada sobre sua relação com Maike Cruz. Ao ser abordada no tapete vermelho do evento, a bailarina reagiu de forma breve e bem-humorada: “Ih”, respondeu, sorrindo, antes de encerrar a entrevista e deixar o local. A campeã do reality, que ganhou R$ 2,72 milhões, tem vivido uma rotina agitada desde o fim do programa.

Renata falou sobre a intensidade das mudanças em sua vida nos últimos meses: “É uma correria, mas eu estou muito feliz com tudo isso que tá acontecendo”. Mesmo com a pressão do público e da imprensa para esclarecer seu envolvimento com Maike, ela preferiu manter cautela. “As pessoas me pedem uma resposta, só que não tenho como prometer algo que eu também não sei como vai ser para mim”, explicou em outra entrevista, concedida ao Gshow.

Segundo a professora de dança, o cotidiano fora do confinamento impacta diretamente na forma como os sentimentos evoluem. “Não tenho como planejar uma vida lembrando da Renata que era, nem ele do Maike que era, porque sabemos que a vida hoje é diferente”, completou. Apesar de evitar declarações públicas, ela confirmou que ainda há afeto entre os dois: “Existe carinho entre nós dois, isso é inegável, mas ainda precisamos conversar e alinhar muitas coisas”.

Curiosamente, Renata e Maike foram vistos juntos um dia antes da festa, curtindo um pagode no Bosque Bar, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ao lado de Eva, amiga e ex-colega de confinamento. Já o evento da Globo celebrou suas seis décadas com um espetáculo nostálgico, que trouxe ícones das novelas, do humor, do jornalismo e até Sandy & Junior ao palco.





