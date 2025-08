SBT cogita reestruturação, novela adulta e dobradinha arriscada em 2026

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em meio ao encerramento – antecipado e – previsto de A Caverna Encantada, o SBT realizou uma série de demissões no departamento de dramaturgia como parte de um processo de reestruturação.

Todavia, ao longo das últimas semanas, a emissora têm realizado estudos de sinopses de novelas para definir sua próxima produção, prevista para estrear no ano que vem. Segundo informações do portal NaTelinha, a única certeza é que a produção será voltada para um público adulto.

Além disto, o SBT estuda manter duas novelas inéditas no horário nobre em 2026, uma produção nacional e outra internacional. Até lá, enquanto as novidades não são lançadas, as mexicanas seguem ocupando o primetime da emissora – como é o caso de As Filhas da Senhora Garcia (2024).

Nos bastidores, a emissora recebeu diversas sinopses de autores e não está descartado até uma versão de uma trama de um sucesso internacional ou um folhetim de época. Para viabilizar novas produções, o SBT atualmente estuda formatos de produção distintos, que vão de parcerias com plataformas de streaming a terceirização por meio de produtoras independentes.

