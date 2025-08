Cine Espetacular – Saiba qual filme o SBT exibe nesta terça-feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta terça-feira (05), às 23 horas, no Cine Espetacular, o SBT exibe o filme Scooby-Doo! E a Maldição do Monstro do Lago.

Ficha Técnica:

Título: Scooby-Doo! E a Maldição do Monstro do Lago (Scooby-Doo! Curse of the Lake Monster – EUA/2010) – Warner – Comédia – Livre (HD)

Elenco: Nick Palatas/ Robbie Amell/ Heyley Kiyoko

Direção: Brian Levant

Sinopse:

Enquanto os amigos trabalham numa fazenda para pagar umas ‘’dívidas’’ que o grupo contraiu numa de suas últimas aventuras, acabam investigando uma suposta aparição do Monstro do Lago.

