Ana Furtado entra na mira do SBT para comandar o Fábrica de Casamentos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT decidiu produzir mais uma temporada do reality Fábrica de Casamentos, que era apresentado por Chris Flores e Carlos Bertolazzi. Agora, a emissora de Silvio Santos, está interessada em um outro nome para conduzir a atração.

Trata-se de Ana Furtado, mulher de Boninho, que despontou como uma das favoritas para assumir o programa. Além dela, Nadja Haddad também despertou interesse do canal.

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Marcelo Kestenbaum deve ficar com a direção da nova temporada. A expectativa da casa é que o Fábrica de Casamentos ocupe o estúdio 7 no CDT da Anhanguera, em São Paulo.

Cabe lembrar que o namoro de Ana Furtado com o SBT é antigo. A apresentadora chegou a ser cotada para assumir o comando do Chega Mais, em 2024, mas as conversas não avançaram.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br