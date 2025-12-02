Virginia Fonseca defende Vini Jr. após críticas sobre aparência: "Muito além"
Influenciadora comenta sobre críticas direcionadas para o atleta Vini Jr., que aumentaram após a oficialização do casal, e revela: "Além da beleza"
A influenciadora Virginia Fonseca saiu em defesa do namorado Vini Jr., após críticas sobre sua aparência.
Quando perguntada sobre seu posicionamento diante das falas, repetidas por diversos seguidores, pelo portal Leo Dias, a influenciadora afirmou que o atleta é "apaixonante" e muito "gente boa".
"Eu acredito que não magoa ele, acredito que ele já esteja acostumado. Mas enfim, acho que vai muito além da beleza", comentou a empresária.
"A beleza interior vale muito mais do que a beleza exterior e o Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa que quem conhece, se apaixona. Impossível não se apaixonar por ele", complementou.
Ainda no fim de novembro, o novo casal completou um mês de namoro, com direito a surpresa romântica enviada pelo jogador.