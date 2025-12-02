fechar
Bruna Marquezine é anunciada como primeira embaixadora brasileira da Kérastase

A atriz representa autenticidade, elegância e a força da mulher contemporânea em uma nova fase da marca no Brasil. Saiba mais detalhes

Por Alice Lins Publicado em 02/12/2025 às 21:37
Kérastase, marca líder mundial em cuidados capilares de luxo da Divisão de Produtos Profissionais do Grupo L'Oréal no Brasil, anuncia oficialmente Bruna Marquezine como sua nova embaixadora local - e a primeira brasileira a ocupar esse posto. O anúncio marca um momento histórico na trajetória da marca no país e reforça o compromisso de Kérastase em valorizar a representatividade, a autenticidade e a relevância cultural local.

Reconhecida mundialmente por unir inovação, sofisticação e performance, Kérastase é uma marca de luxo que entende o cuidado capilar como um verdadeiro gesto de bem-estar e autoestima. Ao escolher Bruna, a marca conecta sua herança francesa e seu posicionamento premium à brasilidade, elegância e força feminina que definem a atriz, traduzindo o luxo contemporâneo com sotaque brasileiro.

A escolha de Bruna também reforça o foco da marca em construir relevância cultural no Brasil. Kérastase buscava uma embaixadora que traduzisse a elegância e o luxo de sua essência francesa, mas com uma presença genuinamente brasileira - alguém que dialogasse com diferentes gerações e tivesse um papel ativo na cultura nacional.

“O anúncio do nome da Bruna representa o início de um novo capítulo para Kérastase nacionalmente. Ela é o retrato da mulher contemporânea Brasileira: forte, autêntica, criativa e conectada com o próprio tempo. Bruna personifica o que acreditamos - toda mulher merece o melhor, e que o luxo está no autocuidado, reforçando a autoestima e empoderamento de todas as brasileiras”, afirma Caroline Vital, Diretora de Kérastase no Brasil.

Para a atriz, a parceria tem um significado especial. “Kérastase sempre foi uma marca que eu admirei e usei - sempre foi uma marca de desejo para mim. Então, receber esse convite, e ainda ser a primeira brasileira a ocupar esse posto, é muito especial. É sobre reconhecimento, mas também sobre representatividade: mostrar que a beleza brasileira tem voz, força e autenticidade no cenário global”, destaca Bruna Marquezine.

O luxo que nasce do cuidado pessoal

Mais do que uma parceria de imagem, a união entre Bruna e Kérastase traduz um diálogo genuíno entre autocuidado, beleza e expressão individual. Em um momento em que a atriz valoriza o real, o natural e o tempo para si, a filosofia da marca - de oferecer cuidados personalizados e experiências sensoriais de alto desempenho - encontra eco em sua rotina e propósito pessoal.

“Sinto que estou em uma fase muito consciente, mais madura, mas ainda curiosa e aberta a novas experiências. Essa parceria chega num momento em que valorizo cada vez mais o cuidado, o tempo para mim, o que é real. Kérastase fala sobre isso - sobre o luxo que existe no autocuidado e na personalização - e isso reflete exatamente o que busco na minha vida hoje”, completa Bruna.

A beleza com alma brasileira

Responsável pelo visual da atriz na campanha, o hairstylist Tiago Parente ressalta que o conceito criado para Bruna busca traduzir a naturalidade e sofisticação que caracterizam a mulher Kérastase - agora com um olhar genuinamente brasileiro.

“A Bruna representa uma beleza que vai muito além da estética: com propósito, que reflete autenticidade, força e liberdade. Ela traduz perfeitamente a mulher Kérastase - confiante, moderna e dona de suas escolhas. O cabelo dela é uma extensão dessa personalidade: poderoso, natural e cheio de atitude”, afirma Tiago Parente.

Segundo ele, a parceria entre Kérastase e Bruna também reforça a fusão entre o savoir-faire francês e a energia brasileira, uma combinação que exalta diversidade e espontaneidade. “Enquanto o luxo europeu é mais contido, o nosso tem calor, emoção e ritmo. A Bruna simboliza exatamente isso - a elegância com alma, o refinamento com leveza”, complementa.

Conexão local e com a Geração Z

Para Caroline Vital, Diretora da marca, a escolha de uma embaixadora brasileira tem um peso estratégico: aproximar a marca das brasileiras - especialmente das gerações mais jovens - sem perder o eixo de luxo, inovação e performance que define Kérastase globalmente.

“Bruna tem uma conexão autêntica com o público brasileiro e também com a Geração Z - um público que valoriza propósito, diversidade e autenticidade. Mesmo sendo uma marca global, é fundamental falarmos a língua local: entender aspirações, referências culturais e o jeito único com que as brasileiras expressam sua beleza. Essa proximidade fortalece nosso posicionamento trazendo relevância e confiança”, afirma Caroline Vital.

Um marco para Kérastase no Brasil

Presente em mais de 60 países, Kérastase é referência mundial em tratamento capilar de alta performance e expertise profissional. No Brasil, a marca reforça sua posição estratégica dentro do Grupo L’Oréal ao investir em iniciativas que unem inovação, personalização e representatividade local, traduzindo o luxo contemporâneo em experiências únicas de cuidado e bem-estar.

“Com Bruna Marquezine como embaixadora local, Kérastase inaugura uma nova era de conexão com o público brasileiro — celebrando a beleza autêntica e multifacetada que inspira mulheres dentro e fora dos salões”, finaliza Joana Fleury, Diretora da Divisão de Produtos Profissionais do Grupo L’Oréal no Brasil.

