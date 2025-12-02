Bruna Marquezine é anunciada como primeira embaixadora brasileira da Kérastase
A atriz representa autenticidade, elegância e a força da mulher contemporânea em uma nova fase da marca no Brasil. Saiba mais detalhes
Kérastase, marca líder mundial em cuidados capilares de luxo da Divisão de Produtos Profissionais do Grupo L'Oréal no Brasil, anuncia oficialmente Bruna Marquezine como sua nova embaixadora local - e a primeira brasileira a ocupar esse posto. O anúncio marca um momento histórico na trajetória da marca no país e reforça o compromisso de Kérastase em valorizar a representatividade, a autenticidade e a relevância cultural local.
Reconhecida mundialmente por unir inovação, sofisticação e performance, Kérastase é uma marca de luxo que entende o cuidado capilar como um verdadeiro gesto de bem-estar e autoestima. Ao escolher Bruna, a marca conecta sua herança francesa e seu posicionamento premium à brasilidade, elegância e força feminina que definem a atriz, traduzindo o luxo contemporâneo com sotaque brasileiro.
A escolha de Bruna também reforça o foco da marca em construir relevância cultural no Brasil. Kérastase buscava uma embaixadora que traduzisse a elegância e o luxo de sua essência francesa, mas com uma presença genuinamente brasileira - alguém que dialogasse com diferentes gerações e tivesse um papel ativo na cultura nacional.
“O anúncio do nome da Bruna representa o início de um novo capítulo para Kérastase nacionalmente. Ela é o retrato da mulher contemporânea Brasileira: forte, autêntica, criativa e conectada com o próprio tempo. Bruna personifica o que acreditamos - toda mulher merece o melhor, e que o luxo está no autocuidado, reforçando a autoestima e empoderamento de todas as brasileiras”, afirma Caroline Vital, Diretora de Kérastase no Brasil.
Para a atriz, a parceria tem um significado especial. “Kérastase sempre foi uma marca que eu admirei e usei - sempre foi uma marca de desejo para mim. Então, receber esse convite, e ainda ser a primeira brasileira a ocupar esse posto, é muito especial. É sobre reconhecimento, mas também sobre representatividade: mostrar que a beleza brasileira tem voz, força e autenticidade no cenário global”, destaca Bruna Marquezine.
O luxo que nasce do cuidado pessoal
Mais do que uma parceria de imagem, a união entre Bruna e Kérastase traduz um diálogo genuíno entre autocuidado, beleza e expressão individual. Em um momento em que a atriz valoriza o real, o natural e o tempo para si, a filosofia da marca - de oferecer cuidados personalizados e experiências sensoriais de alto desempenho - encontra eco em sua rotina e propósito pessoal.
“Sinto que estou em uma fase muito consciente, mais madura, mas ainda curiosa e aberta a novas experiências. Essa parceria chega num momento em que valorizo cada vez mais o cuidado, o tempo para mim, o que é real. Kérastase fala sobre isso - sobre o luxo que existe no autocuidado e na personalização - e isso reflete exatamente o que busco na minha vida hoje”, completa Bruna.
A beleza com alma brasileira
Responsável pelo visual da atriz na campanha, o hairstylist Tiago Parente ressalta que o conceito criado para Bruna busca traduzir a naturalidade e sofisticação que caracterizam a mulher Kérastase - agora com um olhar genuinamente brasileiro.
“A Bruna representa uma beleza que vai muito além da estética: com propósito, que reflete autenticidade, força e liberdade. Ela traduz perfeitamente a mulher Kérastase - confiante, moderna e dona de suas escolhas. O cabelo dela é uma extensão dessa personalidade: poderoso, natural e cheio de atitude”, afirma Tiago Parente.
Segundo ele, a parceria entre Kérastase e Bruna também reforça a fusão entre o savoir-faire francês e a energia brasileira, uma combinação que exalta diversidade e espontaneidade. “Enquanto o luxo europeu é mais contido, o nosso tem calor, emoção e ritmo. A Bruna simboliza exatamente isso - a elegância com alma, o refinamento com leveza”, complementa.
Conexão local e com a Geração Z
Para Caroline Vital, Diretora da marca, a escolha de uma embaixadora brasileira tem um peso estratégico: aproximar a marca das brasileiras - especialmente das gerações mais jovens - sem perder o eixo de luxo, inovação e performance que define Kérastase globalmente.
“Bruna tem uma conexão autêntica com o público brasileiro e também com a Geração Z - um público que valoriza propósito, diversidade e autenticidade. Mesmo sendo uma marca global, é fundamental falarmos a língua local: entender aspirações, referências culturais e o jeito único com que as brasileiras expressam sua beleza. Essa proximidade fortalece nosso posicionamento trazendo relevância e confiança”, afirma Caroline Vital.
Um marco para Kérastase no Brasil
Presente em mais de 60 países, Kérastase é referência mundial em tratamento capilar de alta performance e expertise profissional. No Brasil, a marca reforça sua posição estratégica dentro do Grupo L’Oréal ao investir em iniciativas que unem inovação, personalização e representatividade local, traduzindo o luxo contemporâneo em experiências únicas de cuidado e bem-estar.
“Com Bruna Marquezine como embaixadora local, Kérastase inaugura uma nova era de conexão com o público brasileiro — celebrando a beleza autêntica e multifacetada que inspira mulheres dentro e fora dos salões”, finaliza Joana Fleury, Diretora da Divisão de Produtos Profissionais do Grupo L’Oréal no Brasil.