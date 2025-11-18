O poder do ozônio: conheça o tratamento capilar que virou febre nos salões

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialista explica que o composto estimula o crescimento capilar e fortalece os fios. O método conquista espaço em terapias dermatológicas

O ozônio tem ganhado protagonismo no universo dos cuidados capilares e já desponta como o tratamento queridinho nos salões de beleza e clínicas especializadas. O método, que há anos conquista espaço em terapias dermatológicas e estéticas, migrou para o couro cabeludo com resultados surpreendentes. O tratamento tornou-se tendência entre quem deseja cabelos mais fortes e crescimento acelerado, sem recorrer a procedimentos invasivos.

“Na ozonioterapia capilar, utilizamos uma mistura de oxigênio e ozônio aplicada diretamente no couro cabeludo”, explica Marina Groke, cofundadora da Escova Express, rede de escovarias que incluiu o método entre seus serviços mais procurados.

“O processo estimula a circulação local, oxigena as células e favorece a absorção de nutrientes essenciais para o fortalecimento dos fios. É um passo a passo que envolve higienização profunda, aplicação controlada do gás e, em alguns casos, associação com ativos nutritivos que potencializam o resultado. O ozônio atua como um catalisador, reativando o metabolismo celular e equilibrando o microbioma do couro cabeludo”, esclarece.

Mulher de cabelos cacheados - Oleg Fedotov A/iStock

Para prolongar os resultados, é indispensável seguir uma rotina de manutenção que sustente o equilíbrio conquistado nas sessões. Hidratações semanais, uso de shampoos suaves e alimentação rica em vitaminas e minerais ajudam a preservar os efeitos do ozônio.

O segredo está na constância: o tratamento cria uma base saudável, mas é a disciplina diária que garante fios fortalecidos e com vitalidade duradoura. A seguir, confira mais detalhes sobre os benefícios oferecidos pelo procedimento.

Estímulo ao crescimento capilar

O ozônio age diretamente na raiz, despertando os folículos capilares que estavam em repouso e favorecendo o nascimento de novos fios. Sua ação melhora a circulação sanguínea local, permitindo que mais oxigênio e nutrientes cheguem às células responsáveis pelo crescimento.

O couro cabeludo torna-se um terreno fértil, livre de toxinas e inflamações, o que acelera a regeneração capilar. O resultado é perceptível tanto no aumento de volume quanto na densidade dos cabelos, que passam a crescer com mais força e uniformidade.

Reforço na estrutura dos fios

A ação antioxidante do ozônio é um dos pontos altos do tratamento. Ele neutraliza os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce da fibra capilar e pela perda de elasticidade. O processo estimula a produção natural de colágeno e queratina, devolvendo resistência e corpo ao fio.

Com isso, o cabelo ganha mais sustentação, reduz a quebra e mantém o comprimento saudável por mais tempo. O fortalecimento não acontece apenas na superfície — é uma reconstrução real, que atua desde a raiz até as pontas.

As ondas nos cabelos, que fizeram sucesso nos anos 90, voltaram com tudo (Imagem: Look Studio | Shutterstock) - Portal Edicase

Renovação e equilíbrio do couro cabeludo

O gás ozônio também funciona como um potente agente purificador. Ao ser aplicado no couro cabeludo, ele remove resíduos acumulados, controla a oleosidade e elimina microrganismos que desequilibram a flora local. Essa limpeza restaura a respiração natural da pele e previne condições como dermatite seborreica e caspa.

“O couro cabeludo fica livre de impurezas, menos sensível e muito mais receptivo a outros tratamentos capilares, como nutrições e reconstruções”, pontua Marina.

Brilho e maciez

De acordo com Groke, o ozônio devolve vitalidade e luminosidade aos cabelos de forma considerável - “É impressionante como o fio responde rápido ao tratamento. As clientes notam a diferença já na primeira aplicação, especialmente na leveza, na textura e na aparência revitalizada”.

O gás ativa processos biológicos que reestruturam a cutícula capilar, selando-a de maneira natural e mantendo a hidratação interna por mais tempo. O resultado são fios sedosos, com brilho e toque aveludado, sem a rigidez típica de tratamentos químicos.

Defesa contra agentes externos

Blindando os fios contra os efeitos da poluição, do calor e de resíduos químicos, o ozônio cria uma barreira protetora ao redor da fibra capilar. Essa camada invisível preserva a integridade do cabelo, impedindo que impurezas e radicais livres comprometam a estrutura.

Dessa forma, o frizz é reduzido, a coloração se mantém vibrante por mais tempo e o toque do cabelo permanece leve e saudável. A proteção contínua também evita o ressecamento causado por fatores ambientais, garantindo uma aparência sempre alinhada e nutrida.