fechar
Cabelo | Notícia

Braé e Bruna Tavares lançam collab que une tecnologia capilar e glamour em linha com brilho espelhado

A coleção, que traduz o conceito do "efeito maquiagem para o cabelo", aposta em fórmulas de alta performance e resultados imediatos

Por Bruna Oliveira Publicado em 12/11/2025 às 17:10
Braé e Bruna Tavares lançam collab que une tecnologia capilar e glamour em linha com brilho espelhado
Braé e Bruna Tavares lançam collab que une tecnologia capilar e glamour em linha com brilho espelhado - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A união entre ciência capilar e maquiagem acaba de ganhar uma nova expressão de luxo acessível.

A Braé anunciou o lançamento do Stages Gloss Hydra, linha criada em colaboração com Bruna Tavares, que promete transformar o cuidado com os fios em um verdadeiro ritual de beleza — com o mesmo brilho e sofisticação que consagraram o nome da influenciadora no universo da maquiagem.

A coleção, que traduz o conceito do “efeito maquiagem para o cabelo”, aposta em fórmulas de alta performance e resultados imediatos de brilho espelhado, maciez e toque sedoso.

O lançamento reúne cinco produtos essenciais:

  • Shampoo (250 ml – R$ 69,90): limpa suavemente enquanto inicia o processo de brilho e hidratação.
  • Condicionador (250 ml – R$ 79,90): sela as cutículas e prolonga a maciez.
  • Leave-in (200 ml – R$ 99,90): oferece proteção térmica, desembaraço e luminosidade.
  • Óleo (60 ml – R$ 99,90): nutre profundamente, controla o frizz e deixa os fios com toque aveludado.
  • Máscara (200 g – R$ 99,90): destaque da linha, proporciona ultra-hidratação e efeito iluminado instantâneo.

O diferencial do Gloss Hydra está na combinação de Óleo de Tsubaki, ativo de alto poder nutritivo, com o BT Bio Shine, blend exclusivo que realça o reflexo de luz nos fios e garante até quatro vezes mais brilho.

Com essa parceria, Braé e Bruna Tavares reafirmam a tendência de unir performance profissional, sensorial sofisticado e acessibilidade — entregando uma experiência que vai além do tratamento, elevando o autocuidado a um momento de luxo cotidiano. Os produtos já estão disponíveis no site oficial da marca.

Leia também

Lola From Rio e Renner lançam collab inédita com linha de cuidados capilares em edição limitada
cabelos

Lola From Rio e Renner lançam collab inédita com linha de cuidados capilares em edição limitada
Reconstrução capilar caseira: o que realmente dá resultado
cabelos

Reconstrução capilar caseira: o que realmente dá resultado

Compartilhe

Tags