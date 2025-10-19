Reconstrução capilar caseira: o que realmente dá resultado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A reconstrução tem como objetivo repor proteínas e aminoácidos essenciais, como a queratina, que conferem força, resistência e elasticidade aos fios

Clique aqui e escute a matéria

Ter cabelos fortes, saudáveis e com brilho é o objetivo de muita gente, mas nem sempre é fácil manter os fios intactos diante de químicas, calor e poluição.

A reconstrução capilar caseira surge como uma alternativa prática e acessível para quem busca restaurar a estrutura dos fios sem recorrer a procedimentos profissionais frequentes.

No entanto, é preciso saber o que realmente funciona para não perder tempo — ou danificar ainda mais os cabelos.

O que é reconstrução capilar

A reconstrução tem como objetivo repor proteínas e aminoácidos essenciais, principalmente a queratina, que conferem força, resistência e elasticidade aos fios.

Diferente da hidratação, que devolve água, e da nutrição, que repõe lipídios, a reconstrução atua na estrutura interna do cabelo, corrigindo danos provocados por química, calor e envelhecimento natural do fio.

Ativos que realmente funcionam

Queratina: repõe a proteína perdida, fortalecendo o fio e prevenindo quebra.

Aminoácidos: contribuem para a reconstrução da fibra capilar, mantendo a elasticidade e o brilho.

Proteínas vegetais: soja, trigo e arroz são alternativas que fortalecem e protegem os fios de forma mais suave.

Como aplicar em casa de forma segura

Lave o cabelo com shampoo suave para remover resíduos.

Aplique a máscara de reconstrução mecha a mecha, evitando o couro cabeludo para não pesar.

Deixe agir o tempo indicado na embalagem, normalmente entre 10 e 30 minutos.

Enxágue bem e finalize com condicionador leve ou leave-in para selar a cutícula.

Frequência ideal

A reconstrução não deve ser feita com muita frequência, pois excesso de queratina pode deixar os fios rígidos e quebradiços.

Para a maioria dos cabelos, uma vez a cada 15 dias é suficiente, variando conforme o grau de dano.

Dicas extras