Virginia Fonseca estreia na Cidade do Samba com a Grande Rio

Influenciadora desfila no esquenta de Carnaval e mostra evolução como rainha de bateria diante do público que lotou o galpão; saiba mais

Virginia marcou presença na Cidade do Samba no domingo (30), quando participou do evento que antecede as comemorações do Dia Nacional do Samba.

A influenciadora acompanhou a bateria da Grande Rio e foi recebida com entusiasmo pelos fãs que já aguardam sua participação oficial na avenida.

Com um visual vermelho cheio de brilho e penas, Virginia exibiu sintonia com o ritmo da escola e demonstrou mais segurança na função de rainha de bateria.

A apresentação chamou atenção pelo carisma e pela entrega, reforçando sua evolução nos ensaios ao longo dos últimos meses.

Antes do minidesfile, ela compartilhou um vídeo no perfil da Grande Rio mostrando o clima do momento. Visivelmente ansiosa, comentou: “Minha mão está gelada. Mas eu acredito que vai ser lindo. Vamos entregar tudo, vai ser maravilhoso”.

A noite fez parte da agenda pré-carnavalesca da escola, que aproveitou a data para celebrar a tradição do samba e aquecer o público para a temporada que se aproxima.

