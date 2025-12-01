Virginia Fonseca estreia na Cidade do Samba com a Grande Rio
Influenciadora desfila no esquenta de Carnaval e mostra evolução como rainha de bateria diante do público que lotou o galpão; saiba mais
Virginia marcou presença na Cidade do Samba no domingo (30), quando participou do evento que antecede as comemorações do Dia Nacional do Samba.
A influenciadora acompanhou a bateria da Grande Rio e foi recebida com entusiasmo pelos fãs que já aguardam sua participação oficial na avenida.
Com um visual vermelho cheio de brilho e penas, Virginia exibiu sintonia com o ritmo da escola e demonstrou mais segurança na função de rainha de bateria.
A apresentação chamou atenção pelo carisma e pela entrega, reforçando sua evolução nos ensaios ao longo dos últimos meses.
Antes do minidesfile, ela compartilhou um vídeo no perfil da Grande Rio mostrando o clima do momento. Visivelmente ansiosa, comentou: “Minha mão está gelada. Mas eu acredito que vai ser lindo. Vamos entregar tudo, vai ser maravilhoso”.
A noite fez parte da agenda pré-carnavalesca da escola, que aproveitou a data para celebrar a tradição do samba e aquecer o público para a temporada que se aproxima.