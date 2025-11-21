Renato Aragão se posiciona sobre ação processual movida pela filha Juliana
Humorista explica versão sobre empréstimo e reforça que nunca precisou dos recursos da filha que moveu ação; confira na íntegra as informações
Renato Aragão quebrou o silêncio após ser processado pela própria filha, Juliana Rangel Aragão, em ação que questiona um empréstimo de R$ 950 mil feito entre eles em 2018.
A equipe do humorista enviou uma nota detalhando que há mais de dez anos os dois haviam combinado que ele administraria parte da herança da mãe de Juliana, Martha Maria Rangel Aragão, com o objetivo de proteger os recursos da filha.
Segundo Juliana, o valor não foi devolvido integralmente e o suposto “calote” chega a cerca de R$ 872 mil. A quantia usada para emprestar ao pai veio da venda de um imóvel herdado da mãe e não de suas economias pessoais.
- A jovem afirma que tentou resolver o impasse fora do Judiciário, mas não obteve sucesso, o que motivou a ação para receber o montante com juros, correção e honorários advocatícios de 20%.
Renato Aragão esclareceu que, neste ano, Juliana deixou a casa sem informar seu paradeiro e rompeu o contato com todos, inclusive deixando a filha menor sob os cuidados do avô. Ele afirma ter tentado reaproximação sem êxito. A assessoria do humorista reforçou que os recursos nunca foram incorporados ao patrimônio dele ou de sua esposa, Lilian Aragão, e que a administração foi feita exclusivamente para proteger a filha.
O caso ganhou atenção da imprensa após Juliana relatar que seu pai pagou apenas R$ 77 mil do empréstimo e que Lilian passou a controlar a movimentação dos valores, cobrando assinaturas de recibos parciais como justificativa pelo pagamento de despesas pessoais da jovem enquanto ela morava na casa do pai.
A dificuldade em administrar suas próprias finanças na época, segundo Juliana, comprometeu o acompanhamento completo do dinheiro.