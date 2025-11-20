Esposa de Tirullipa anuncia perdão público ao humorista após escândalo de traição
Stefania Lemos oficializa reconciliação ao subir ao palco durante culto e declara apoio ao marido após crise no casamento; confira a declaração
Stefania Lemos, esposa de Tirullipa, confirmou publicamente que decidiu perdoar o humorista três meses depois do vazamento de um áudio em que ele se declarava para outra mulher.
O material circulou nas redes, ganhou repercussão nacional e colocou o casamento do artista em evidência. Desde então, o cearense passou a frequentar o movimento evangélico Legendários, onde afirma buscar transformação pessoal e espiritual para reconstruir sua vida familiar.
Durante uma pregação recente, Tirullipa comentou que enfrentou o que chamou de vale da vergonha e da humilhação, mas disse ter entendido a importância de assumir novas responsabilidades dentro de casa.
Em meio ao discurso, Stefania subiu ao palco, emocionada, e afirmou diante da plateia que havia escolhido seguir ao lado do marido.
“Se foi preciso eu passar aquela vergonha, aquela humilhação, para eu viver essa vitória, eu aceito, Senhor. A minha família é do Senhor e não há nada que vai destruir. Eu vou subir com você todas as montanhas que forem necessárias”, declarou ela, recebendo aplausos da comunidade presente.
A reconciliação movimentou as redes sociais e reacendeu o interesse do público na vida do casal, que vinha mantendo discrição desde o início da crise. Tirullipa também tem destacado em eventos religiosos que está em processo de mudança interna, reforçando o desejo de começar uma nova fase.