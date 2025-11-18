Gilberto Gil volta ao Recife para três shows de sua última turnê, TEMPO REI

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As apresentações realizadas pela 30e em parceria com a Gege Produções Artísticas estão marcadas para os dias 22, 23 e 28 de novembro, no Classic Hall

Recife sempre foi mais do que um ponto no mapa para Gilberto Gil. A cidade que deu ao Brasil o Manguebeat, o frevo e o maracatu é também uma das que mais acolheram a música de Gil.

Dos shows no Marco Zero, no Teatro Guararapes, às celebrações populares que atravessam o Recife Antigo, o cantor e compositor baiano sempre esteve diante de um público que o recebe não como visitante, mas como quem volta para casa.

A sua última turnê, TEMPO REI, torna-se, então, mais um capítulo dessa história do artista com os recifenses. Serão três apresentações no Classic Hall, nos dias 22, 23 e 28 de novembro, com poucos ingressos disponíveis para a sexta-feira (28) no site da Eventim (acesse aqui).

TEMPO REI é realizada pela 30e, maior companhia brasileira de entretenimento ao vivo, em parceria com a Gege Produções Artísticas, e passa por 10 capitais brasileiras.

É apresentada pelo Banco do Brasil; com patrocínio master dos Correios; Rolex como Relógio Oficial; e tem a Estrella Galicia como cerveja oficial. Como apoiadores, a tour conta com o WhatsApp, Smiles e GAC; os cartões Banco do Brasil Ourocard Visa são o meio de pagamento oficial.

A turnê que percorre o Brasil ganhou como símbolo um vórtex de LED suspenso que fica posicionado no centro do palco. É uma estrutura inédita que ajuda a contar uma história, mas a narrativa apresentada não é linear, afinal o tempo jamais foi óbvio na perspectiva da obra do artista.

As imagens ali projetadas se mesclam aos telões ao fundo, e a riqueza de detalhes transforma a experiência em algo profundamente pessoal para cada pessoa presente. Gil se posiciona embaixo do vórtex, quase como se representasse o elo entre o esotérico e o terrestre.

Antes de cantar “Aqui e Agora", ele costuma afirmar: “essa é a despedida dos grandes espetáculos que venho fazendo nesses 60 anos. Estarmos aqui juntos é o sentido profundo de eu ter me dedicado a essa carreira".

Outras características que marcaram a carreira de Gilberto Gil, para além da música, surgem em TEMPO REI, como a presença de filhos, netos e familiares na banda que roda o país ao seu lado. O caráter agregador, generoso e curioso a novidades se reflete nas participações especiais que Gil já recebeu desde a estreia da turnê.

Vale lembrar que é sempre uma surpresa para o público, já que os nomes não são revelados com antecedência. Chico Buarque e Caetano Veloso são dois dos seus contemporâneos que estiveram presentes na passagem da tour pelo Rio de Janeiro, cidade que também teve Marisa Monte em uma das ocasiões. Russo Passapusso e Liniker estiveram em Salvador e São Paulo, respectivamente, e representaram a nova geração de artistas brasileiros com grandiosidade.

As tentativas para definir o espetáculo são muitas, algumas técnicas, outras mais poéticas. Todas valem. O jornal Folha de S. Paulo descreveu: “A voz ainda é firme, o sorriso é franco, o discurso é gentil e amoroso, e a postura, serena. Gil se mostra ao público como a figura elegante que todos acompanharam por anos. É o Gil da música, da poesia e das discussões sobre física, política, macrobiótica, ioga. É o Gil que todos conhecem dando seu adeus". Vale também… e muito!

Com direção artística de Rafael Dragaud, direção musical de Bem Gil e José Gil e acompanhado por uma mega banda composta por Bem Gil (guitarra/baixo), José Gil (bateria), João Gil (guitarra/baixo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (sopro), Thiago Oliveira (sopro), Marlon Sette (sopro), Danilo Andrade (teclado), Leonardo Reis (percussão), Gustavo Di Dalva (percussão), Mestrinho (sanfona) e ainda um quarteto de cordas, Gilberto Gil faz de seu espetáculo uma celebração imersiva e sensorial da entidade mais intrigante da experiência humana: o TEMPO.

Lembrando que, para Gil, o tempo é simplesmente o AGORA. E esse é o convite e a proposta do artista: embaralhar as cartas de sua própria história e viver, junto com seu público, um espetáculo que o Brasil e o mundo irão guardar para sempre na memória.

DATAS E LOCAIS



22 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)



23 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (ESGOTADO)



28 de novembro de 2025 - Recife - Classic Hall (DATA EXTRA)



20 de dezembro de 2025 - Salvador - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (DATA EXTRA)



21 de março de 2026 - Belém - Hangar Convenções & Feiras da Amazônia (NOVA DATA)



28 de março de 2026 - São Paulo - Allianz Parque (ÚLTIMO SHOW)

SERVIÇO:



Gilberto Gil - TEMPO REI, a última turnê



Realização: 30e e Gege Produções Artísticas



Apresentado por: Banco do Brasil



Patrocínios: Correios, Rolex e Estrella Galicia



Apoio: WhatsApp, Smiles e GAC

Ingressos:



Camarotes P2 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)



Camarotes P3 - R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

Camarotes P1 - R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)



Pista Banco do Brasil - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)



Pacote VIP Esotérico - R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

Início das vendas:

