Carlinhos Maia comenta vaias no Pré Caju e tenta desarmar clima após repercussão

Influenciador diz que curtiu a festa apesar das vaias, reforça que sempre fala o que pensa no palco e garante que seguirá participando do Pré Caju

Carlinhos Maia começou o domingo falando abertamente sobre o episódio que movimentou o Pré Caju 2025, em Aracaju. As imagens em que ele é vaiado enquanto Ivete Sangalo o anunciava no trio se espalharam pela internet e geraram debates desde sábado.

O humorista decidiu se antecipar à onda de comentários e tratou o assunto com bom humor nas redes.

Informações da coluna de Fábia Oliveira apontaram que o desconforto foi sentido tanto por ele quanto por Ivete, criando um momento tenso na Orla da Atalaia. Mais tarde, no show de Claudia Leitte, a situação se repetiu e ampliou a repercussão.

Mesmo assim, Carlinhos fez questão de minimizar o caso e declarou: “Estou vendo muitas mensagens aqui… Galera, pelo amor de Deus, eu amei demais a festa ontem, bebi, curti”.

Ele ainda destacou que costuma agir da mesma forma sempre que sobe ao palco, independentemente do evento ou do público. Em seguida, afirmou: “Todas as vezes que me chamaram pro palco ou foi a Ivete ou Claudia, eu nem faço questão de ir, mas quando eu vou, falo o que eu quero, o que penso. Recebi muito mais carinho na avenida”.

Apesar de não entender a origem das vaias, o influenciador reforçou que não pretende se afastar do Pré Caju. Ele encarou o caso como mais um capítulo da relação intensa que mantém com parte do público e afirmou levar tudo com naturalidade.

No fim, manteve o tom irônico e encerrou o desabafo dizendo: “Quanto às vaias, são essas bichas malucas… que têm raiva da minha vida maravilhosa, e eu não tenho o que fazer. Não vou deixar de ir pra Aracaju por causa disso… No próximo Pré Caju que me chamarem, eu venho, com vaia e tudo”.