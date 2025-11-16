Luana Piovani desabafa sobre pensão de Pedro Scooby: "Me sinto mãe solo"
Em nova entrevista, a atriz falou sobre a pensão alimentícia e o cuidado com os filhos. Luana e Scooby têm três filhos, Dom, Liz e Bem.
A atriz Luana Piovani falou mais uma vez sobre a complexa dinâmica familiar que mantém com seu ex-marido, o surfista Pedro Scooby, pai de seus três filhos.
Em uma entrevista detalhada, Piovani afirmou à Quem que, embora receba pensão alimentícia, o valor é "bem inferior" aos gastos que ela tem, levando-a a se sentir uma "mãe solo" dos gêmeos Bem e Liz, de 10 anos.
Luana Piovani fala sobre exaustão e rotina com os filhos
Na entrevista, Luana fez questão de ir além da esfera financeira ao explicar o conceito de maternidade solo, focando na responsabilidade integral pela criação e declarou na entrevista à Quem que se sente exausta.
"Não são só as responsabilidades financeiras que enlouquecem e exaurem uma mãe, e sim o fato dela ter que 24 horas por dia estar atenta e comprometida com todas as responsabilidades que a criação de um ser humano pede", disse.
A atriz ainda reforçou o ponto financeiro. "O pai dos meus filhos paga pensão alimentícia, porém de valor bem inferior ao gasto que eu tenho com as crianças. Inclusive, essa é uma das nossas questões que está em processo de julgamento", disse.
Piovani também defendeu a decisão de mudança para Portugal em 2019, salientando que foi uma escolha do casal, visando a segurança e a liberdade das crianças. Ela rebateu a sugestão de que deveria retornar ao Brasil devido aos altos custos, enfatizando que o pensamento não era esse quando tomaram a decisão de atravessar o Atlântico.
Procurado pela mesma publicação, Pedro Scooby comentou as declarações, esclarecendo a divisão de moradia dos três filhos. O surfista pontuou que Luana se refere ao Bem e à Liz, que vivem com ela, enquanto Dom, de 13 anos, reside em sua casa no Rio de Janeiro. "A gente vai tentando fazer o máximo pra estar próximo deles. Ela do Dom e eu do Bem e da Liz", disse.
O atleta assegurou que, apesar de algumas questões serem resolvidas na Justiça, eles mantêm uma comunicação ativa e tentam tomar decisões em conjunto.
“Claro que com as crianças morando com ela, ela acaba tomando mais decisões sobre a vida do Bem e da Liz, e eu mais decisões sobre a vida do Dom. Mas a gente está sempre se comunicando, eu com ela, ela comigo”. Scooby ainda mencionou que tenta visitar Portugal e que os filhos passam cerca de dois meses de férias com ele.