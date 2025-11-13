Luana Piovani reage sobre crítica de Narcisa a Boninho e promete citar o diretor em livro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Luana Piovani usou as redes sociais e reagiu à crítica feita por Narcisa Tamborindeguy ao ex-marido, Boninho. Durante uma entrevista concedida ao programa De Frente com Blogueirinha, da Dia TV, a socialite afirmou que o ex-diretor da Globo não é um bom pai para Marianna Tamborideguy, de 38 anos.

Em sua conta do Instagram, a atriz e apresentadora prometeu uma referência ao ex-diretor do BBB, e sua esposa, a apresentadora Ana Furtado, em seu livro. “Amo quando as máscaras caem. Na minha [biografia] vai ter uma historinha com o Little… [Boninho] Será que a esposa [Ana Furtado] não se incomoda em ver e ser cúmplice disso?”, provocou.

A exposição do distanciamento do ex-marido e a filha primogênita acabou rendendo polêmica nas redes sociais. Posteriormente, o próprio genitor rebateu as acusações, salientando que a situação foi “desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos”.

Em tempo, Narcisa e Boninho foram casados entre 1983 e 1986, e fruto da relação tiveram uma filha, Marianna. O ex-diretor global também é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, do relacionamento com Kátia D’Ávila e de Isabella, de 18, do atual relacionamento com Ana Furtado.

