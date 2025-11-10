fechar
Celebridades |

Maraisa reata namoro com Fernando Mocó e confirma reconciliação após término

Cantora apareceu de mãos dadas com o empresário em vídeo publicado nas redes sociais e recebeu o apoio dos fãs após notícia da reconciliação

Por Bianca Tavares Publicado em 10/11/2025 às 9:33
Imagem de Maraisa e noivo Fernando
Imagem de Maraisa e noivo Fernando - Reprodução/Instagram

Maraisa, dupla de Maiara, voltou a se relacionar com o empresário Fernando Mocó. A sertaneja confirmou neste domingo (9) que reatou o namoro, poucos dias depois de os dois terem sido vistos juntos novamente. O casal havia colocado fim ao noivado em outubro, após uma série de idas e vindas desde 2023.

A confirmação veio por meio de um vídeo publicado pela própria cantora, onde ela e Mocó aparecem de mãos dadas e trocando beijos durante a comemoração dos 43 anos do empresário, em Araguaína (TO). As imagens rapidamente viralizaram e animaram os fãs, que celebraram o retorno do casal.

Nos últimos dias, seguidores já especulavam uma reconciliação depois que Maraisa voltou a seguir o ex-noivo no Instagram. O gesto foi suficiente para reacender os rumores de que o relacionamento havia voltado, o que agora foi confirmado pela própria artista.

O romance entre Maraisa e Fernando Mocó começou em 2023 e sempre chamou atenção pela intensidade. No mês passado, ao anunciar o término, a cantora havia dito que a separação aconteceu de forma tranquila. “Terminamos sem briga, tudo na paz. Não estou bem, mas vou ficar”, afirmou, na época, ao jornalista Leo Dias.

A artista não comentou se pretende retomar o noivado, mas deixou claro que o carinho entre os dois permanece firme.

