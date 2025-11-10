Com sucesso de público, cantora Irma desembarca no Recife para noites de folk e pop

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apaixonada pelo Brasil, a cantora franco-camaronesa Irma fala sobre sua música, sua relação com o país e expectativas para os shows locais.

Uma voz que atravessa continentes, referências e linguagens desembarca no Recife.

Sucesso nas redes sociais, a cantora e compositora franco-camaronesa Irma chega à capital pernambucana em mais uma parada de sua turnê "You and My Guitar", com duas apresentações no Teatro Hermilo Borba Filho - uma delas com ingressos já esgotados.

Atraindo os olhares do público e dos artistas do Brasil, a cantora conversou com o Social1 sobre sua carreira, sua conexão com o país e mais.

"Seja você mesmo, faça o que você faz": Irma e sua caminhada



Cantora Irma - Inès/Divulgação

Nascida em Camarões, e radicada na França, Irma Pany já percorreu um longo caminho na música. A cantora de folk e pop de 37 anos já toca sua carreira há cerca de 20 anos. Em suas plataformas, é possível encontrar desde covers de clássicos como "Human Nature", de Michael Jackson, até um notável catálogo de músicas próprias, como "Black Sun", "Letter to the Lord" e "House of Cards".

Após tantos anos de estrada, Irma revela já não seguir certas expectativas, e buscar "seu lugar" em meio à imensidão da indústria musical já não é sua prioridade. Para a artista, hoje em dia, é tudo, simplesmente, sobre expressar o que está dentro de si. "A palavra que eu usaria para descrever meu lugar nessa indústria é liberdade. Tento transmitir a ideia de 'seja você mesmo, faça o que você faz'. Seja quem você é, porque, no fim das contas, quem vai ouvir sua música vai te encontrar", revela.

E não falta quem a ouça e a encontre: são 278 mil ouvintes mensais no Spotify, 67 mil inscritos em seu canal no YouTube e 112 mil seguidores no TikTok. Números que ilustram uma trajetória vitoriosa, assim como as diversas apresentações esgotadas no Brasil este ano. Em 2025, a cantora já acumula passagens por capitais como São Paulo e Brasília, com Salvador, Porto Alegre e Curitiba no horizonte.

A turnê "You and My Guitar" tem um conceito minimalista, mas, nem por isso, desprovido de impacto. A proposta, aqui, é imergir o público no mundo da cantora, que se apresenta ao lado de seu inseparável violão, uma stomp box e um computador.

"Quero que as pessoas gostem de mim e não tentem me imitar, mas sim se inspirar nelas. Que pensem: 'Se ela faz isso, então eu vou fazer o que eu faço. Vou fazer o que sei fazer de melhor. Não vou tentar copiar o que ela faz. Vou tentar encontrar a minha verdade'", pontua, sobre o que espera com sua arte.







"Senti como se estivesse voltando para casa", diz Irma sobre o Brasil



Para Irma, a vinda para o Brasil tem um gosto especial, devido à ligação que sente com o país e sua cultura. A artista conta que se sente conectada ao país desde sua infância em Camarões. Em uma anedota curiosa, relata que chegou a chorar com a traumática derrota da seleção brasileira para a França na Copa de 1998, reforçando o sentimento que nutre pelo país.

"Adoro a música, adoro as pessoas. Simplesmente me senti conectada com essa cultura. Minha primeira vez no Brasil foi no início deste ano e senti como se estivesse voltando para casa", disse.

Além de cantar em francês e inglês, o português também começa a fazer parte de seu repertório. Recentemente, publicou vídeo cantando "Eu Vim da Bahia", de Gilberto Gil, uma de suas principais referências.

Ainda que não seja totalmente fluente na linguagem, Irma acredita que a música transcende as barreiras linguísticas. Como quando ouviu "Domingo", na voz de Maria Bethânia, e assimilou o sentimento emanado pela canção, mesmo sem compreender o que é dito. "Tenho fascínio pelo português brasileiro porque o jeito que vocês falam é como um canto. É uma língua com muita melodia e muito ritmo. E eu adoro como soa na música. Então, eu queria muito aprender tudo isso também porque é um grande desafio, para mim, aprender a cantar em outro idioma".

A música nacional ocupa um espaço especial no coração e no seu eu artístico. Bethânia, Seu Jorge e João Gilberto surgem com alguns de seus principais modelos musicais. "Todas essas lendas brasileiras foram realmente uma referência para o que eu faço. Eu as descobri muito tarde na minha carreira musical, mas tudo fez sentido quando as descobri. Foi como se eu pensasse: 'Era isso que eu estava procurando'", disse.

Às vésperas de seu show no Recife, Irma expressa toda sua gratidão e animação com o público local "Espero, e sei que vamos nos divertir muito. Vamos cantar, dançar, abrir nossos corações e mal posso esperar para ver cada um dos meus fãs", finaliza.



Serviço

Irma - You and My Guitar no Recife (PE)

11 e 12 de novembro, às 20h

Teatro Hermilo Borba Filho



R. do Apolo, 121, Recife - PE

Preço: R$60+taxa

Ingressos (disponíveis apenas para o dia 12): https://www.sympla.com.br/evento/irma-you-and-my-guitar-recife-teatro-hermilo-borba-filho/3188449